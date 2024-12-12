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12 декабря 2024, 10:53 | Обновлено 12 декабря 2024, 10:56
307
0

У Милевского новая девушка. Артем рассказал подробности личной жизни

Бывший форвард «Динамо» переехал в новую квартиру

12 декабря 2024, 10:53 | Обновлено 12 декабря 2024, 10:56
307
0
У Милевского новая девушка. Артем рассказал подробности личной жизни
Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал о своих новых отношениях. Футболист признался, что сейчас живет вместе с девушкой в ​​новой квартире.

«У меня сейчас все хорошо. Я переехал со своей девушкой в ​​новую квартиру. Здесь, слава Богу, никаких обысков нет (смеется). Мое имя до сих пор не дает покоя разным аферистам. Не удивлюсь, если завтра напишут, что я убийца.

Некоторое время назад в stories Артема Милевского начала часто встречаться девушка, с которой Артем проводит совместное время.

Милевский завершил карьеру профессионального футболиста и сейчас помощник тренера клуба «IGNIS» – участника украинской Медиалиги.

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Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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