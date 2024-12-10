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10 декабря 2024, 19:50 |
2517
0

ФОТО. Украинская журналистка в мини-юбке раздала красоты перед ЛЧ

Даша Бондарь эффектно презентует украинскую журналистику заграницей

10 декабря 2024, 19:50 |
2517
0
ФОТО. Украинская журналистка в мини-юбке раздала красоты перед ЛЧ
Instagram. Даша Бондарь (Савина)

Украинская журналистка и телеведущая Даша Бондарь (Савина) стала украшением предматчевой атмосферы матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» будет принимать «Баварию».

Матч состоится в Гельзенкирхене, на «Фельтинс-Арена» – журналистка провела сногсшибательный фотосет, показав насколько красивы украинские девушки.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В комментариях восхищались внешним видом журналистки и раздавали ей комплименты:

«Какая вы красивая и невероятная», «Дарья, очень притягательная и энергия у вас сильная 👏», «Горячая Савина» и так далее.

Напомним, что Дария вышла замуж за футболиста «Шахтера» Валерия Бондаря летом 2021 года.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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