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Англия
12 декабря 2024, 09:48 | Обновлено 12 декабря 2024, 09:49
1587
1

Вернидуб назвал лучшего украинского футболиста. Не Мудрик и не Зинченко

Специалист отметил прогресс Ильи Забарного

12 декабря 2024, 09:48 | Обновлено 12 декабря 2024, 09:49
1587
1
Вернидуб назвал лучшего украинского футболиста. Не Мудрик и не Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб назвал лучшего украинского футболиста в настоящее время. Специалист выделил Илью Забарного, ныне выступающего за «Борнмут».

«Я бы назвал Забарного. Он один из тех футболистов, кто еще полностью не раскрыл свой потенциал, поэтому я уверен, что его еще впереди ждут большие победы. Возможно, в ближайшем будущем он сможет пополнить состав гораздо более известных клубов Европы. Он стабильно играет как в своем клубе, так и в сборной».

В настоящее время «Борнмут» занимает восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный может перебраться в «Тоттенхэм», побив трансферный рекорд Андрея Шевченко.

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Илья Забарный Юрий Вернидуб Борнмут сборная Украины по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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wojsergivan
а вернидуб жыд со своёй выдуманной фамилией самый хреновый тренер в украинском футболе! 
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