Вернидуб назвал лучшего украинского футболиста. Не Мудрик и не Зинченко
Специалист отметил прогресс Ильи Забарного
Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб назвал лучшего украинского футболиста в настоящее время. Специалист выделил Илью Забарного, ныне выступающего за «Борнмут».
«Я бы назвал Забарного. Он один из тех футболистов, кто еще полностью не раскрыл свой потенциал, поэтому я уверен, что его еще впереди ждут большие победы. Возможно, в ближайшем будущем он сможет пополнить состав гораздо более известных клубов Европы. Он стабильно играет как в своем клубе, так и в сборной».
В настоящее время «Борнмут» занимает восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 15 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что Илья Забарный может перебраться в «Тоттенхэм», побив трансферный рекорд Андрея Шевченко.
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