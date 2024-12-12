Вернидуб назвал лучшего украинского футболиста. Не Мудрик и не Зинченко

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб назвал лучшего украинского футболиста в настоящее время. Специалист выделил Илью Забарного, ныне выступающего за «Борнмут».

«Я бы назвал Забарного. Он один из тех футболистов, кто еще полностью не раскрыл свой потенциал, поэтому я уверен, что его еще впереди ждут большие победы. Возможно, в ближайшем будущем он сможет пополнить состав гораздо более известных клубов Европы. Он стабильно играет как в своем клубе, так и в сборной».

В настоящее время «Борнмут» занимает восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный может перебраться в «Тоттенхэм», побив трансферный рекорд Андрея Шевченко.