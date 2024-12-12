Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРДАШ: «У Динамо должен быть стимул в Испании прыгнуть выше головы»
Лига Европы
12 декабря 2024, 11:04 | Обновлено 12 декабря 2024, 11:10
237
0

КАРДАШ: «У Динамо должен быть стимул в Испании прыгнуть выше головы»

Статус «Реал Сосьедада» станет дополнительным стимулом для динамовцев

12 декабря 2024, 11:04 | Обновлено 12 декабря 2024, 11:10
237
0
КАРДАШ: «У Динамо должен быть стимул в Испании прыгнуть выше головы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кардаш

12 декабря футболисты «Динамо» проведут очередной поединок в групповом раунде Лиги Европы – с испанским «Реал Сосьедадом».

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Александра Шовковского в этом противостоянии:

«В предыдущем туре Лиги Европы, наконец, лед тронулся, динамовцы забили первый гол, надеюсь, что теперь они не вернутся из Испании с пустым багажом. Думаю, что статус хозяев из «Реала Сосьедад», лидеры которых выступают за сборную Испании, станет для киевлян дополнительным стимулом прыгнуть выше головы. Хотя в силу объективных причин, реалии таковы, что уровень украинского футбола падает и сейчас можем только мечтать об успехах на международной арене. Верю, что это временно».

«Все же, в «Динамо» хватает амбициозных игроков, которые горят желанием прервать полосу неудач, сыграет самолюбие и они заставят испанскую команду считаться с собой».

Поединок «Реал Сосьедад» – «Динамо» будет обслуживать немецкая бригада судей во главе с Хармом Осмерсом.

Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Динамо».

По теме:
«Анекдот». Журналист вспомнил, как Арагонес следил за Динамо Лобановсковско
Экс-игрок Металлиста рассказал, кто из УПЛ мог бы играть в Ла Лиге
«Проиграно там все». Рекордсмен чемпионата мира о перспективах Динамо в ЛЕ
Динамо Киев Реал Сосьедад - Динамо Реал Сосьедад Лига Европы инсайд Василий Кардаш
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
Водные виды | 11 декабря 2024, 23:07 3
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию

На чемпионате мира разыграно еще пять комплектов наград

Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
Футбол | 12 декабря 2024, 06:23 24
Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?

Лидирует Ливерпуль, дальше идет Барселона, а за ними – все остальные

Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Бокс | 11.12.2024, 14:18
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
Футбол | 12.12.2024, 08:37
Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
ФОТО. «Один из многих». Трубин оценил матч Бенфики в Лиге чемпионов
Футбол | 12.12.2024, 10:23
ФОТО. «Один из многих». Трубин оценил матч Бенфики в Лиге чемпионов
ФОТО. «Один из многих». Трубин оценил матч Бенфики в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
11.12.2024, 04:05 15
Футбол
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
10.12.2024, 12:40 8
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
12.12.2024, 04:15
Бокс
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
10.12.2024, 17:11 10
Футбол
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
10.12.2024, 13:02 19
Футбол
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
11.12.2024, 16:06
Бокс
Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд
Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд
10.12.2024, 21:08 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем