КАРДАШ: «У Динамо должен быть стимул в Испании прыгнуть выше головы»

12 декабря футболисты «Динамо» проведут очередной поединок в групповом раунде Лиги Европы – с испанским «Реал Сосьедадом».

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Александра Шовковского в этом противостоянии:

«В предыдущем туре Лиги Европы, наконец, лед тронулся, динамовцы забили первый гол, надеюсь, что теперь они не вернутся из Испании с пустым багажом. Думаю, что статус хозяев из «Реала Сосьедад», лидеры которых выступают за сборную Испании, станет для киевлян дополнительным стимулом прыгнуть выше головы. Хотя в силу объективных причин, реалии таковы, что уровень украинского футбола падает и сейчас можем только мечтать об успехах на международной арене. Верю, что это временно».

«Все же, в «Динамо» хватает амбициозных игроков, которые горят желанием прервать полосу неудач, сыграет самолюбие и они заставят испанскую команду считаться с собой».

Поединок «Реал Сосьедад» – «Динамо» будет обслуживать немецкая бригада судей во главе с Хармом Осмерсом.

Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Динамо».