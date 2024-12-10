Умер воспитанник киевского Динамо, который потом играл за Шахтер
Сергей Ралюченко выступал за «горняков» в 1987 году
На 63-м году жизни скончался бывший футболист Сергей Ралюченко, который в свое время защищал цвета донецкого «Шахтера».
Свою футбольную карьеру он начал в ДЮСШ киевского «Динамо», где его первым тренером был Владимир Онищенко.
Первым профессиональным клубом Ралюченко стала винницкая «Нива», но уже через полгода полузащитник перешел в кропивницкую «Зирку».
Его талант заметили в донецком «Шахтере», где он провел 16 матчей. После этого Ралюченко вернулся в «Зирку».
В 1989 году футболист стал игроком «Металлиста» и провел в харьковской команде три сезона. Впоследствии он стал одним из первых украинских легионеров в чемпионате Польши, играя за «Сталь» из Мелеца и «Стильон».
В конце карьеры Ралюченко вернулся в Украину, где выступал за «Торпедо» (Запорожье), «Темп» (Шепетовка), «Ворсклу» (Полтава) и «Нефтяник» (Ахтырка).
После завершения карьеры он работал тренером в структуре харьковского «Металлиста».
Сын Ралюченко, Андрей, пошел по стопам отца и стал футболистом. Он выступал за стрыйскую «Скалу», «Металлист», «Минай», «Верес» и «Металлист-1925».
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