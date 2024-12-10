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  4. Умер воспитанник киевского Динамо, который потом играл за Шахтер
Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 17:10 |
1139
1

Умер воспитанник киевского Динамо, который потом играл за Шахтер

Сергей Ралюченко выступал за «горняков» в 1987 году

10 декабря 2024, 17:10 |
1139
1
Умер воспитанник киевского Динамо, который потом играл за Шахтер
ФК Металлист-1925

На 63-м году жизни скончался бывший футболист Сергей Ралюченко, который в свое время защищал цвета донецкого «Шахтера».

Свою футбольную карьеру он начал в ДЮСШ киевского «Динамо», где его первым тренером был Владимир Онищенко.

Первым профессиональным клубом Ралюченко стала винницкая «Нива», но уже через полгода полузащитник перешел в кропивницкую «Зирку».

Его талант заметили в донецком «Шахтере», где он провел 16 матчей. После этого Ралюченко вернулся в «Зирку».

В 1989 году футболист стал игроком «Металлиста» и провел в харьковской команде три сезона. Впоследствии он стал одним из первых украинских легионеров в чемпионате Польши, играя за «Сталь» из Мелеца и «Стильон».

В конце карьеры Ралюченко вернулся в Украину, где выступал за «Торпедо» (Запорожье), «Темп» (Шепетовка), «Ворсклу» (Полтава) и «Нефтяник» (Ахтырка).

После завершения карьеры он работал тренером в структуре харьковского «Металлиста».

Сын Ралюченко, Андрей, пошел по стопам отца и стал футболистом. Он выступал за стрыйскую «Скалу», «Металлист», «Минай», «Верес» и «Металлист-1925».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Металлист Харьков
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Gargantua81
царствие небесное
хороший игрок был, я его в основном за Металлист помню при Лемешко
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