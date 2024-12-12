ВИДЕО. Гвардиола прокомментировал кризис Ман Сити и попытки его закончить
Жузеп Гвардиола разделяет результаты и игру на поле
Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о том. как пытается вывести команду из кризиса:
«Я думаю о том, как мы играли. Я анализирую наши матчи».
«Вы говорите о результатах, но это другой вопрос. Если говорить про сегодняшний матч, то мы сыграли хорошо. я всегда ставлю себе вопросы, и в хорошие, и в плохие моменты».
«Конечно, я пытаюсь найти решение, но сыграли мы хорошо (прим. – в матче с «Ювентусом»). И максимально честен с вами, когда говорю сыграли мы хорошо или нет. Но я согласен с тем. что результаты дают уверенность в себе».
Ранее сообщалось, что Гвардиола назвал причину поражения от «Ювентуса».
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