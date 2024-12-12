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  4. ВИДЕО. Гвардиола прокомментировал кризис Ман Сити и попытки его закончить
Лига чемпионов
12 декабря 2024, 10:47 |
192
0

ВИДЕО. Гвардиола прокомментировал кризис Ман Сити и попытки его закончить

Жузеп Гвардиола разделяет результаты и игру на поле

12 декабря 2024, 10:47 |
192
0
ВИДЕО. Гвардиола прокомментировал кризис Ман Сити и попытки его закончить
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о том. как пытается вывести команду из кризиса:

«Я думаю о том, как мы играли. Я анализирую наши матчи».

«Вы говорите о результатах, но это другой вопрос. Если говорить про сегодняшний матч, то мы сыграли хорошо. я всегда ставлю себе вопросы, и в хорошие, и в плохие моменты».

«Конечно, я пытаюсь найти решение, но сыграли мы хорошо (прим. – в матче с «Ювентусом»). И максимально честен с вами, когда говорю сыграли мы хорошо или нет. Но я согласен с тем. что результаты дают уверенность в себе».

Ранее сообщалось, что Гвардиола назвал причину поражения от «Ювентуса».

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Лига чемпионов пресс-конференция
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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