ВИДЕО. Гвардиола прокомментировал кризис Ман Сити и попытки его закончить

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о том. как пытается вывести команду из кризиса:

«Я думаю о том, как мы играли. Я анализирую наши матчи».

«Вы говорите о результатах, но это другой вопрос. Если говорить про сегодняшний матч, то мы сыграли хорошо. я всегда ставлю себе вопросы, и в хорошие, и в плохие моменты».

«Конечно, я пытаюсь найти решение, но сыграли мы хорошо (прим. – в матче с «Ювентусом»). И максимально честен с вами, когда говорю сыграли мы хорошо или нет. Но я согласен с тем. что результаты дают уверенность в себе».

Ранее сообщалось, что Гвардиола назвал причину поражения от «Ювентуса».