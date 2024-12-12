Артета отреагировал на разгромную победу Арсенала в ЛЧ без Зинченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после матча шестого тура основного этапа Лиги чемпионов против «Монако» (3:0).

«Очень доволен победой и сухим матчем, учитывая, что нам пришлось сменить нескольких игроков. Игроков, которые не так много играли, но все равно выступили очень хорошо и поставили нас в хорошую позицию в группе.

Сака продолжает нас удивлять, но это то, что он хочет делать. Это качество, которым он владеет, это амбиции, которых он достигает и готовится к этому каждый день. Поэтому я не удивлен, но делать то, что он делает, очень тяжело.

На нас лежит огромная ответственность. Я не могу бить мяч, но мы можем тренировать игроков, мы можем научить их, и иногда им тоже приходится делать шаг назад. Это решение, которое они должны принять. Они не могут думать о том, что они должны делать, что мы сказали им делать.

Мы стараемся предоставить правильную информацию и правильные инструменты, чтобы они могли понять защиту, понимать вратаря и многое, над которым мы работаем. И только после этого идет мастерство исполнения. Это трудно сделать в футболе, но у них большой талант, чтобы это сделать», – сказал Артета.