Во вторник, 10 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Жироной» и «Ливерпулем».

Матч пройдет на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи», который находится в городе Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Жирона – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция