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Лига Чемпионов
Жирона
10.12.2024 19:45 - : -
Ливерпуль
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Лига чемпионов
09 декабря 2024, 11:53 |
35
0

Жирона – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 10 декабря в 19:45

09 декабря 2024, 11:53 |
35
0
Жирона – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Во вторник, 10 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Жироной» и «Ливерпулем».

Матч пройдет на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи», который находится в городе Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Жирона – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Ливерпуль
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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