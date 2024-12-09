Лига чемпионов09 декабря 2024, 11:53 |
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Жирона – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 10 декабря в 19:45
09 декабря 2024, 11:53 |
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Во вторник, 10 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Жироной» и «Ливерпулем».
Матч пройдет на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи», который находится в городе Жирона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Жирона – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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