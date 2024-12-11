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Лига Чемпионов
Жирона
10.12.2024 19:45 – FT 0 : 1
Ливерпуль
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 11:37 |
158
0

Арне СЛОТ: «Мне жаль Жирону. Они заслужили большего»

Матч шестого тура Лиги чемпионов Жирона – Ливерпуль состоялся 10 декабря

11 декабря 2024, 11:37 |
158
0
Арне СЛОТ: «Мне жаль Жирону. Они заслужили большего»
Getty Images/Global Images Ukraine.

10 декабря состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов между испанской «Жироной» и английским «Ливерпулем». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Мичел, тренер Жироны: «Мы соревновались очень хорошо и выполнили главную цель – мы пытались оставить центральных защитников Ливерпуля без основного игрока, чтобы потом найти нашего свободного игрока. Мы создавали хорошие ситуации, делали несколько хороших пасов со спины и постоянно находили Брайана или Асприлью. Идея, которую мы предложили сегодня, позволила показать нам хорошую игру. Дальше у нас Арсенал и Милан. Квалификация в следующий раунд кажется маловероятной, но пока есть малейший шанс, мы будем бороться за нее».

Мигель Гутьеррес, полузащитник Жироны: «Мы соревновались с «Ливерпулем», и они отличная команда. У нас даже была часть моментов, которые мы не реализовали. Но мы можем гордиться своей игрой. Мы играем каждые три дня по всей Европе, и это дает вам огромный опыт. Но послушайте, мы еще не вы–летели, это еще не окончено».

Арне Слот, тренер Ливерпуля: «Мне очень жаль Жирону, это высококлассная команда, и они заслуживают гораздо больше трех очков, которые они имеют на данный момент. У них был очень хороший план игры сегодня, но у нас был очень хороший вратарь! Жирона потеряла много игроков летом, поэтому играть так, как они играют и доставлять нам, Фейенорду и ПСВ столько трудностей, многое говорит о них.

Я хотел бы увидеть, как Дарвин забивает, потому, что ему нужен гол, и поэтому я держал его на поле довольно долго. Он был угрозой, но когда нападающий не забивает, ты всегда спрашивать себя, это плохая игра или из-за нехватки уверенности».

Слот об Алиссоне: «Алиссон точно не выглядел так, словно он выбыл два месяца. Я пошутил над игроками, что, возможно, они хотели увидеть, насколько он готов, потому что они позволили ему делать столько сейвов. Но он показал, почему я всегда говорю, что он номер один».

Энди Робертсон, защитник Ливерпуля: «Это приятный бонус – выиграть Игрока матча; я думаю, что раньше имел только один такой приз. Мой сын любит играть с ним в саду, так что, возможно, мы добавим еще один в его игры сейчас».

Робертсон о новом формате Лиги чемпионов: «Конечно это другое — приезжать в новые места и встречаться с новыми командами, а не просто застрять с тремя другими в старой групповой системе. Я думаю, что все получили удовольствие и оценили изменения».

Видеообзор матча:

События матча

63’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Лига чемпионов Ливерпуль Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Арне Слот Энди Робертсон Мигель Гутьеррес
Микола Титюк Источник: УЕФА
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