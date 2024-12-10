Жирона на Монтиливи достойно отыграла против Ливерпуля в Лиге чемпионов

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

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Единственный гол на 63-й минуте с пенальти забил Мохамед Салах. Для него это 227-й мяч в футболке Ливерпуля в карьере.

Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок из-за травмы.

Жирона провела достойный матч против Ливерпуля, несмотря на поражение. Подопечные Мичела нанесли 13 ударов в сторону ворот соперника и наиграли на 1.02 xG.

Ливерпуль выиграл все 6 матчей в текущем розыгрыше главного еврокубка и единолично возглавляет турнирную таблицу с 18 очками. Жирона с 3 пунктами располагается на 30-й позиции.

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 10 декабря

Жирона – Ливерпуль – 0:1

Гол: Салах, 63 (пен.)

Жирона: Гассанига, Блинд (Солис, 77), Крейчи, Хуанпе, Франсес, Ромеу, ван де Бек (Мартин, 76), Мигель Гутьеррес, Асприлья, Хиль (Порту, 71), Данджума (Стуани, 72).



Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнолд, Джонс (Эллиот, 76), Гравенберх, Собослаи, Диас (Эндо, 89), Нуньес (Гакпо, 71), Салах.



Предупреждения: Диас (53), Ромеу (55), Гомес (79), Франсес (87), Порту (90+3).