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Лига Чемпионов
Жирона
10.12.2024 19:45 – FT 0 : 1
Ливерпуль
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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 21:37 | Обновлено 10 декабря 2024, 21:53
662
3

Жирона на Монтиливи достойно отыграла против Ливерпуля в Лиге чемпионов

Мерсисайдцы минимально переиграли красно-белых со счетом 1:0, гол забил Салах

10 декабря 2024, 21:37 | Обновлено 10 декабря 2024, 21:53
662
3
Жирона на Монтиливи достойно отыграла против Ливерпуля в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 63-й минуте с пенальти забил Мохамед Салах. Для него это 227-й мяч в футболке Ливерпуля в карьере.

Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок из-за травмы.

Жирона провела достойный матч против Ливерпуля, несмотря на поражение. Подопечные Мичела нанесли 13 ударов в сторону ворот соперника и наиграли на 1.02 xG.

Ливерпуль выиграл все 6 матчей в текущем розыгрыше главного еврокубка и единолично возглавляет турнирную таблицу с 18 очками. Жирона с 3 пунктами располагается на 30-й позиции.

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 10 декабря

Жирона – Ливерпуль – 0:1

Гол: Салах, 63 (пен.)

Жирона: Гассанига, Блинд (Солис, 77), Крейчи, Хуанпе, Франсес, Ромеу, ван де Бек (Мартин, 76), Мигель Гутьеррес, Асприлья, Хиль (Порту, 71), Данджума (Стуани, 72).

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнолд, Джонс (Эллиот, 76), Гравенберх, Собослаи, Диас (Эндо, 89), Нуньес (Гакпо, 71), Салах.

Предупреждения: Диас (53), Ромеу (55), Гомес (79), Франсес (87), Порту (90+3).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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pol-55
Та так,Жирона в 1му таймі обнадійливо,а потім Лівер пристосувався до їх гри,нуу і пеналь? допоміг.
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0
Viktor Shuper
12 у ствір загалом і всього 1 гол 
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0
VovanSidorovi4
Та Ливерпуль на полуспущенных бегал.
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0
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