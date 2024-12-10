10 декабря прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Ливерпуль.

Коллективы сыграли на стадионе Монтиливи. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

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Украинский хавбек подопечных Мичела Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок из-за травмы.

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Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 10 декабря

Жирона – Ливерпуль – 0:1

Гол: Слаах, 63 (пен.)

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Салах, 63 мин. (пен.)