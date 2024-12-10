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Лига Чемпионов
Жирона
10.12.2024 19:45 – FT 0 : 1
Ливерпуль
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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 21:59 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:00
1356
0

Жирона – Ливерпуль – 0:1. Как Салах забил пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25

10 декабря 2024, 21:59 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:00
1356
0
Жирона – Ливерпуль – 0:1. Как Салах забил пенальти. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Ливерпуль.

Коллективы сыграли на стадионе Монтиливи. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек подопечных Мичела Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок из-за травмы.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 10 декабря

Жирона – Ливерпуль – 0:1

Гол: Слаах, 63 (пен.)

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Салах, 63 мин. (пен.)

События матча

63’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Лига чемпионов Жирона Ливерпуль видео голов и обзор пенальти Мохамед Салах
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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