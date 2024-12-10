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Жирона
10.12.2024 19:45 - : -
Ливерпуль
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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 01:57 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:04
13
0

Жирона – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 10 декабря в 19:45 по Киеву

10 декабря 2024, 01:57 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:04
13
0
Жирона – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря на «Монтиливи» пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Жирона» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Жирона

Команда год назад ставила на уши всю футбольную Испанию. Она смогла встретить зимние праздники лидером Примеры. Но, как и ожидали, во втором круге подопечные Мичела Санчеса утратили позиции. Впрочем, пропустили выше только Реал с Барселоной, но, так и оставшись выше Атлетико и всех остальных, жиронцы стали третьими. Это и обеспечило клубу право дебютировать в Лиге чемпионов. Но испанцы, что обновили состав и сейчас довольно скромно проявляют себя на внутренней арене, став снова середняком Ла Лиги, в еврокубке практически проваливаются. Они обыграли только безусловного аутсайдера, братиславский Слован. Остальным соперникам Стуани и компания проигрывали, не только ПСЖ с Фейеноордом и ПСВ, но даже, в крайнем туре, Штурму.

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Ливерпуль

Клуб столкнулся в 2024-м году с серьезным вызовом. Еще зимой Клопп лично анонсировал свой уход с должности, которую занимал очень успешное десятилетие. Но не зря так долго и тщательно искали замену Юргену - все в этом сезоне говорит о том, что с приглашением Арне Слота на Энфилде попали в десятку. Так, мерсисайдцы единолично возглавили турнирную таблицу АПЛ. Ну, а в Лиге чемпионов Мохамед Салах и компания не теряли очков вообще. Причем там у англичан были достаточно сильные соперники. Начинали турнир они выездной волевой победой над Миланом. А после довольно ожидаемых побед с дебютирующей Болоньей и РБ Лейпцигом получилось на своем поле сначала разгромить 4:0 Байер Хаби Алонсо, а потом оформили гроссмейстерские 2:0 с неудобным соперником, мадридским Реалом.

Статистика личных встреч

Жиронцы впервые примут на своем поле гранда с Туманного Альбиона

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от этой пары. Слишком слабы хозяева и почти безукоризненны гости - ставим на то, что мерсисайдцы победят с форой -1 гол (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Жирона
10 декабря 2024 -
19:45
Ливерпуль
Фора Ливерпуля (-1) 1.85 Сделать ставку
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Жирона Ливерпуль Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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