Чемпионат Нидерландов. АЗ одолел Аякс, ПСВ устроил погром над Твенте.

С 6 по 8 декабря был сыгран 15 тур чемпионата Нидерландов.

ПСВ не оставил шансов «Твенте» в очном поединке. Команда устроила погром с общим счетом 6:1.

Будучи в гостях, «Аякс» не смог спасся в матче против АЗ. Финальный счет встречи 1:2 в пользу клуба Алкмара.

В заключительном матче тура «Утрехт» одержал победу над «Алмере Сити» – 3:1. Благодаря триумфу команда поднялась на вторую строчку.

Чемпионат Нидерландов. 15-й тур, 6-8 декабря

06.12. 21:00 ПСВ – «Твенте» – 6:1

07.12. 17:30 «Гоу Эхед Иглс» – «НЕК Неймеген» – 5:0

07.12. 19:45 «Спарта» Роттердам – «НАК Бреда» – 0:2

07.12. 21:00 «Валвейк» – «Фейеноорд» – 2:3

07.12. 22:00 «Хераклес» – «Фортуна» Ситтард – 2:2

08.12. 13:15 «Гронинген» – «Звелло» – 0:0

08.12. 15:30 «Виллем ІІ» – «Херенвен» – 1:2

08.12. 15:30 АЗ – «Аякс» – 2:1

08.12. 17:45 «Алмере Сити» – «Утрехт» – 1:3

Турнирная таблица