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Чемпионат Нидерландов
Виллем-II
08.12.2024 15:30 – FT 1 : 2
Херенвен
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Нидерланды
09 декабря 2024, 03:30 | Обновлено 09 декабря 2024, 03:36
23
0

Чемпионат Нидерландов. АЗ одолел Аякс, ПСВ устроил погром над Твенте.

Состоялся 15-й тур чемпионата Нидерландов по футболу

09 декабря 2024, 03:30 | Обновлено 09 декабря 2024, 03:36
23
0
Чемпионат Нидерландов. АЗ одолел Аякс, ПСВ устроил погром над Твенте.
Getty Images/Global Images Ukraine

С 6 по 8 декабря был сыгран 15 тур чемпионата Нидерландов.

ПСВ не оставил шансов «Твенте» в очном поединке. Команда устроила погром с общим счетом 6:1.

Будучи в гостях, «Аякс» не смог спасся в матче против АЗ. Финальный счет встречи 1:2 в пользу клуба Алкмара.

В заключительном матче тура «Утрехт» одержал победу над «Алмере Сити» – 3:1. Благодаря триумфу команда поднялась на вторую строчку.

Чемпионат Нидерландов. 15-й тур, 6-8 декабря

  • 06.12. 21:00 ПСВ – «Твенте» – 6:1
  • 07.12. 17:30 «Гоу Эхед Иглс» – «НЕК Неймеген» – 5:0
  • 07.12. 19:45 «Спарта» Роттердам – «НАК Бреда» – 0:2
  • 07.12. 21:00 «Валвейк» – «Фейеноорд» – 2:3
  • 07.12. 22:00 «Хераклес» – «Фортуна» Ситтард – 2:2
  • 08.12. 13:15 «Гронинген» – «Звелло» – 0:0
  • 08.12. 15:30 «Виллем ІІ» – «Херенвен» – 1:2
  • 08.12. 15:30 АЗ – «Аякс» – 2:1
  • 08.12. 17:45 «Алмере Сити» – «Утрехт» – 1:3

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 15 14 0 1 56 - 12 42
2 Утрехт 15 11 2 2 29 - 20 35
3 Аякс 15 10 3 2 32 - 16 33
4 Фейеноорд 15 9 5 1 35 - 16 32
5 Твенте 15 8 4 3 30 - 20 28
6 АЗ Алкмаар 15 8 2 5 28 - 16 26
7 НАК Бреда 15 7 1 7 17 - 23 22
8 Гоу Эхед Иглс 15 6 3 6 25 - 23 21
9 Фортуна Ситтард 15 5 4 6 17 - 21 19
10 Херенвен 15 5 3 7 16 - 28 18
11 НЕК Неймеген 15 5 1 9 21 - 19 16
12 Виллем-II 15 4 4 7 16 - 18 16
13 Зволле 15 4 4 7 15 - 24 16
14 Гронинген 15 4 4 7 14 - 24 16
15 Хераклес 15 3 5 7 16 - 28 14
16 Спарта Роттердам 15 2 5 8 13 - 23 11
17 РКК Валвейк 15 1 3 11 15 - 37 6
18 Алмере Сити 15 1 3 11 7 - 34 6
Полная таблица

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Твенте Гронинген Херенвен НЕК Неймеген АЗ Алкмаар Утрехт Хераклес Алмере Сити Спарта Роттердам Аякс Зволле чемпионат Нидерландов по футболу Виллем II Фейеноорд НАК Бреда ПСВ Гоу Эхед Иглс Фортуна Ситтард Валвейк
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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