Нидерланды09 декабря 2024, 03:30 | Обновлено 09 декабря 2024, 03:36
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Чемпионат Нидерландов. АЗ одолел Аякс, ПСВ устроил погром над Твенте.
Состоялся 15-й тур чемпионата Нидерландов по футболу
09 декабря 2024, 03:30 | Обновлено 09 декабря 2024, 03:36
23
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С 6 по 8 декабря был сыгран 15 тур чемпионата Нидерландов.
ПСВ не оставил шансов «Твенте» в очном поединке. Команда устроила погром с общим счетом 6:1.
Будучи в гостях, «Аякс» не смог спасся в матче против АЗ. Финальный счет встречи 1:2 в пользу клуба Алкмара.
В заключительном матче тура «Утрехт» одержал победу над «Алмере Сити» – 3:1. Благодаря триумфу команда поднялась на вторую строчку.
Чемпионат Нидерландов. 15-й тур, 6-8 декабря
- 06.12. 21:00 ПСВ – «Твенте» – 6:1
- 07.12. 17:30 «Гоу Эхед Иглс» – «НЕК Неймеген» – 5:0
- 07.12. 19:45 «Спарта» Роттердам – «НАК Бреда» – 0:2
- 07.12. 21:00 «Валвейк» – «Фейеноорд» – 2:3
- 07.12. 22:00 «Хераклес» – «Фортуна» Ситтард – 2:2
- 08.12. 13:15 «Гронинген» – «Звелло» – 0:0
- 08.12. 15:30 «Виллем ІІ» – «Херенвен» – 1:2
- 08.12. 15:30 АЗ – «Аякс» – 2:1
- 08.12. 17:45 «Алмере Сити» – «Утрехт» – 1:3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|15
|14
|0
|1
|56 - 12
|42
|2
|Утрехт
|15
|11
|2
|2
|29 - 20
|35
|3
|Аякс
|15
|10
|3
|2
|32 - 16
|33
|4
|Фейеноорд
|15
|9
|5
|1
|35 - 16
|32
|5
|Твенте
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|6
|АЗ Алкмаар
|15
|8
|2
|5
|28 - 16
|26
|7
|НАК Бреда
|15
|7
|1
|7
|17 - 23
|22
|8
|Гоу Эхед Иглс
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|9
|Фортуна Ситтард
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|10
|Херенвен
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|11
|НЕК Неймеген
|15
|5
|1
|9
|21 - 19
|16
|12
|Виллем-II
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|13
|Зволле
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|14
|Гронинген
|15
|4
|4
|7
|14 - 24
|16
|15
|Хераклес
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|16
|Спарта Роттердам
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|17
|РКК Валвейк
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|18
|Алмере Сити
|15
|1
|3
|11
|7 - 34
|6
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