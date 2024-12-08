Англия08 декабря 2024, 17:19 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:47
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Без Мудрика. Известны стартовые составы на матч Тоттенхэм – Челси
Матч начнется в 18:30
08 декабря 2024, 17:19 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:47
693
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8 декабря состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси».
Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэма».
Наставники «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу и «Челси» Энцо Мареска определились со стартовыми составами на лондонское дерби.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик не попал в заявку на матч из-за болезни.
Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.
Your Blues to face Spurs. 📋💙#CFC | #TOTCHE pic.twitter.com/1Yej5GwbTU— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 8, 2024
COME ON YOU SPURS.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 8, 2024
🔢 @krakenfx pic.twitter.com/mYStQVh8xT
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