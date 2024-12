Без Мудрика. Известны стартовые составы на матч Тоттенхэм – Челси

8 декабря состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси».

Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэма».

Наставники «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу и «Челси» Энцо Мареска определились со стартовыми составами на лондонское дерби.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик не попал в заявку на матч из-за болезни.

Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Your Blues to face Spurs. 📋💙 #CFC | #TOTCHE pic.twitter.com/1Yej5GwbTU

COME ON YOU SPURS.



🔢 @krakenfx pic.twitter.com/mYStQVh8xT