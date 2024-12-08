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Англия
08 декабря 2024, 17:19 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:47
693
0

Без Мудрика. Известны стартовые составы на матч Тоттенхэм – Челси

Матч начнется в 18:30

08 декабря 2024, 17:19 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:47
693
0
Без Мудрика. Известны стартовые составы на матч Тоттенхэм – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

8 декабря состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси».

Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэма».

Наставники «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу и «Челси» Энцо Мареска определились со стартовыми составами на лондонское дерби.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик не попал в заявку на матч из-за болезни.

Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

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Михаил Мудрик Челси Тоттенхэм Тоттенхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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