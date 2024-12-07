Испания07 декабря 2024, 23:03 |
191
0
Жирона – Реал. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видео гол матча 16-го тура Ла Лиги
07 декабря 2024, 23:03 |
191
0
7 декабря проходит матч 16-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Реалом».
Игра проходит на «Эстадио Мунисипаль де Монтильиви» в Жироне.
На 36-й минуте счет в матче открыл звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Ла Лига. 16-й тур. 7 декабря
Жирона – Реал – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Беллингем, 36
ГОЛ! 0:1 Беллингем, 36
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 декабря 2024, 01:25 3
Турки Аль-Шейх хочет организовать реванш с Джейком Полом
Футбол | 07 декабря 2024, 19:58 14
Удаление в первом тайме не оставило шансов гостям
Футбол | 07.12.2024, 20:57
Бокс | 07.12.2024, 02:15
Футбол | 07.12.2024, 01:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.12.2024, 03:22
06.12.2024, 21:44 3
06.12.2024, 12:13 22
06.12.2024, 18:31
06.12.2024, 20:41 27
07.12.2024, 08:08 2
06.12.2024, 06:23 3
07.12.2024, 13:58 15