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  4. Жирона – Реал. Видео голов и обзор (обновляется)
Испания
07 декабря 2024, 23:03 |
191
0

Жирона – Реал. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видео гол матча 16-го тура Ла Лиги

07 декабря 2024, 23:03 |
191
0
Жирона – Реал. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря проходит матч 16-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Реалом».

Игра проходит на «Эстадио Мунисипаль де Монтильиви» в Жироне.

На 36-й минуте счет в матче открыл звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Ла Лига. 16-й тур. 7 декабря

Жирона – Реал – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Беллингем, 36

ГОЛ! 0:1 Беллингем, 36

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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