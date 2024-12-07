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Чемпионат Испании
Жирона
07.12.2024 22:00 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
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Испания
07 декабря 2024, 23:53 | Обновлено 08 декабря 2024, 00:15
218
0

Без Цыганкова и Лунина. Реал одолел Жирону, приблизившись к Барселоне

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу сливочных

07 декабря 2024, 23:53 | Обновлено 08 декабря 2024, 00:15
218
0
Без Цыганкова и Лунина. Реал одолел Жирону, приблизившись к Барселоне

7 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Реалом» (0:3).

Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.

За сливочных голы забили Джуд Беллингем, Арда Гюлер и Килиан Мбаппе.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на матч, из-за травмы. А украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел эту игру на скамейке запасных.

В турнирной таблице «Реал», имея в своем активе 36 очков, занимает второе место, «Барселона», которая на данный момент занимает первое место, имеет 38 очков, однако сливочные имеют игру в запасе. «Жирона» набрала 22 очка и занимает 8-е место.

Ла Лига. 16-й тур. 7 декабря

Жирона – Реал – 0:3

Голы: Беллингем, 36, Гюлер, 55, Мбаппе, 62

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Реал Мадрид Жирона Жирона - Реал Андрей Лунин Виктор Цыганков Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Арда Гюлер Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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