Без Цыганкова и Лунина. Реал одолел Жирону, приблизившись к Барселоне

7 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Реалом» (0:3).

Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.

За сливочных голы забили Джуд Беллингем, Арда Гюлер и Килиан Мбаппе.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на матч, из-за травмы. А украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел эту игру на скамейке запасных.

В турнирной таблице «Реал», имея в своем активе 36 очков, занимает второе место, «Барселона», которая на данный момент занимает первое место, имеет 38 очков, однако сливочные имеют игру в запасе. «Жирона» набрала 22 очка и занимает 8-е место.

Ла Лига. 16-й тур. 7 декабря

Жирона – Реал – 0:3

Голы: Беллингем, 36, Гюлер, 55, Мбаппе, 62