Жирона – Реал – 0:3. Голы Беллингема, Гюлера и Мбаппе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Ла Лиги
7 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Реалом».
Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.
На 36-й минуте счет в матче открыл звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Арда Гюлер удвоил преимущество гостей в начале второго тайма. Килиан Мбаппе на 62-й минуте забивает третий гол в ворота «Жироны».
Ла Лига. 16-й тур. 7 декабря
Жирона – Реал – 0:3
Гол: Беллингем, 36, Гюлер, 55, Мбаппе, 62
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Беллингем, 36
ГОЛ! 0:2 Гюлер, 55
ГОЛ! 0:3 Мбаппе, 62
События матча
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