7 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Реалом».

Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.

На 36-й минуте счет в матче открыл звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Арда Гюлер удвоил преимущество гостей в начале второго тайма. Килиан Мбаппе на 62-й минуте забивает третий гол в ворота «Жироны».

Ла Лига. 16-й тур. 7 декабря

Жирона – Реал – 0:3

Гол: Беллингем, 36, Гюлер, 55, Мбаппе, 62

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Беллингем, 36

ГОЛ! 0:2 Гюлер, 55

ГОЛ! 0:3 Мбаппе, 62