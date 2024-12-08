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Жирона
07.12.2024 22:00 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
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Испания
08 декабря 2024, 00:33 | Обновлено 08 декабря 2024, 00:34
645
0

Жирона – Реал – 0:3. Голы Беллингема, Гюлера и Мбаппе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Ла Лиги

08 декабря 2024, 00:33 | Обновлено 08 декабря 2024, 00:34
645
0
Жирона – Реал – 0:3. Голы Беллингема, Гюлера и Мбаппе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Реалом».

Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.

На 36-й минуте счет в матче открыл звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Арда Гюлер удвоил преимущество гостей в начале второго тайма. Килиан Мбаппе на 62-й минуте забивает третий гол в ворота «Жироны».

Ла Лига. 16-й тур. 7 декабря

Жирона – Реал – 0:3

Гол: Беллингем, 36, Гюлер, 55, Мбаппе, 62

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Беллингем, 36

ГОЛ! 0:2 Гюлер, 55

ГОЛ! 0:3 Мбаппе, 62

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
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Жирона Реал Мадрид Жирона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Арда Гюлер
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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