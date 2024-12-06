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Чемпионат Испании
Жирона
07.12.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 декабря 2024, 09:47 |
52
0

Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 декабря матч 16-го тура Ла Лиги

06 декабря 2024, 09:47 |
52
0
Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 7 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Реал».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Реал Мадрид
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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