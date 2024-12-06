07.12.2024 22:00 - : -
Испания06 декабря 2024, 09:47 |
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Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 декабря матч 16-го тура Ла Лиги
06 декабря 2024, 09:47 |
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В субботу, 7 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Реал».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – Реал МадридСмотреть трансляцию
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