7 декабря на «Монтиливи» пройдет матч 16-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда сейчас просто позорится в Лиге чемпионов. Там она просто феноменально невезуча. То из-за автоголов, которых уже рекордное количество, проигрываются матчи ПСЖ, Фейеноорду и ПСВ. То, как в прошлую среду, не забивают гол с пары метров в пустые ворота - и как итог даже Штурм побеждает испанцев, а победа над скромнейшим Слованом из Братиславы стала единственным поединком, что принес очки дебютанту еврокубков. На внутренней арене тоже серьезный спад. Никто и не ждал чего-то от подопечных Мичела Санчеса после летней распродажи, но в первых 11 турах было и вовсе всего 3 победы, и только в ноябре жиронцы прибавили, выдав выигрышную серию и закрепившись в верхней части таблицы. Но и там в прошлом туре была только ничья с Вильярреалом. А потом вылетели из кубка, проиграв скромнейшему Логроньесу, что доигрывал в меньшинстве с защитником на воротах - и победил в серии пенальти!

Реал Мадрид

Клуб имеет негласный ритм при Анчелотти. Да, он успешен, но с интервалом через сезон. Карло триумфально вернулся в Мадрид, но в 2022/2023 взял только кубок Испании. Флорентино Перес тогда непривычно для себя сдержался и продемонстрировал уверенность в наставнике и поддержку ему - за это отблагодарили победами весны, когда сливочные и Примеру выиграли (а до этого еще и испанский Суперкубок), и Лигу чемпионов. Но в новой темпораде, несмотря на долгожданный переезд в Мадрид Мбаппе, уж очень много разочарований. Особенно в Лиге чемпионов, где действующий обладатель трофея проиграл на прошлой неделе уже в третий раз, причем толком не угрожая воротам Ливерпуля. Да и в Примере были осечки, а Барселоне дома уступили разгромно. Но сами сине-гранатовые в ноябре растеряли преимущество. После победы над Хетафе получилось выйти в лидеры, пусть и по потерянным очкам. Но потом уступили Атлетику, и снова Килиан не реализовал пенальти.

Статистика личных встреч

Жиронцы не проигрывали королевскому клубу трижды кряду. Но в прошлом, столь успешном для себя сезоне, они не взяли с галактикос ни единого очка.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что гости соберутся быстрее, чем хозяева. Согласимся и поставим на победу сливочных (коэффициент - 1,727).