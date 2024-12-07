Владислав КОЧЕРГИН: «Хочется сыграть против Реала на Сантьяго Бернабеу»

Украинский полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин после успешных матчей за свою команду в эксклюзивном интервью Sport.ua ответил на различные вопросы.

– Влад, впервые за полтора месяца вы отличились голом и ассистом за «Ракув». Как прокомментируете такие результаты?

– Доволен, конечно, что мне удалось сделать результативные действия. Хотелось бы больше, но я уже долгое время играю на такой позиции, где от меня все-таки больше ожидается игры с мячом, чем каких-то таких результативных действий. Но всегда приятно забивать или отдавать голевые передачи.

– То есть делать результативные действия на данный момент это не ваша основная задача?

– Мы играем по схеме 3-4-3. Раньше, играя в центре поля на позиции «восьмерки», я также действовал на позиции «десятки». А, когда я играю в роли «десятки», то, естественно, я нахожусь ближе к воротам и меньше каких-то оборонительных действий выполняю, не так низко сажусь в обороне. Поэтому тогда у меня появляется больше шансов отличаться голами или ассистами. А сейчас я играю больше на другой позиции, которая предусматривает то, что я буду больше принимать участие в оборонительных действиях, чтобы получать мяч. На обеих позициях есть свои плюсы и минусы. Когда я играю в роли «восьмерки», я больше времени провожу с мячом и развиваю атаки. А, когда я выступаю на поле «десяткой», это повышает мои шансы сыграть один в один, обыграть соперников, забить, отдать голевую передачу, а также обострять как-то игру. Когда у нас получается вытеснить соперника на их половину поля, тогда тренер требует от меня, чтобы я тоже больше подключался к атакующим действиям и приближался к штрафной соперника. И в таком случае от меня ждут либо удар с дистанции, либо какие-то креативные действия.

– Вы сейчас выполняете роль опорника? Примерно, как Калюжный?

– Калюжный, наверное, больше на позиции номера «шесть» играет. А у меня роль «восьмерки».

– По итогам матча с «Короной» вы попали в сборную 16 тура польской Экстраклассы. Как в команде отреагировали на такое достижение?

– На это особо никто не реагирует. Я не знаю, каким образом выбирают сборную тура и на чем основывается выбор. Поэтому на это особо никто не обращает внимание, я в том числе.

– Сегодня у вас матч с «Мотором». С каким настроем подходите к поединку?

– Посмотрим! Мы настраиваемся на победу! Люблинский «Мотор» – это команда, которая вышла в Экстраклассу из Первой лиги. Они сейчас демонстрируют хорошую игру и тоже хорошо набирают очки, находясь на 7-м месте. Люблинцы стараются играть в футбол. Они больше играют через короткий средний пас. Думаю, с «Мотором» будет хорошая, открытая игра, которую мы любим.

– Сейчас «Ракув» идет на втором месте в польской Экстраклассе. Какие задачи у вашей команды? Хотите повторить успех сезона 2022/2023, когда вы выиграли чемпионат Польши?

– Да, перед нами стоит задача бороться за чемпионский титул. Что касается шансов, то на данный момент мы идем на втором месте. Это позволяет нам бороться за чемпионство.

– Хочется с «Ракувом» сыграть в Лиге чемпионов?

– Наверное, рано об этом думать еще. Надо сначала занять первое место, чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Понятно, что хочется сыграть в Лиге чемпионов! В прошлом сезоне чуть-чуть нам не хватило. В решающем противостоянии мы проиграли «Копенгагену» по сумме двух встреч 1:2. Я считаю, что чересчур легко датчане забили те мячи.

Vladyslav Kocherhin opens the scoring!

Fran Tudor with the assist!

📽️ @FootColic https://t.co/62E6UKGF8a — Football Report (@FootballReprt) August 8, 2023

– А вообще против какой топовой команды и на каком стадионе у вас мечта сыграть в еврокубках?

– Хочется сыграть против мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

– Что скажете о главном тренере «Ракува» Мареке Папшуне?

– Он очень хороший тренер. Он тактически подкованный и обращает внимание на мелочи, которые помогают футболистам и в принципе команде становиться лучше. Это тренер, который пытается выжать максимум из каждого футболиста, чтобы он выкладывался, старался и прогрессировал. Также Марек Папшун относится и к себе. Он требует от себя точно также, как и от остальных, а, может, даже больше. Он трудоголик, который всегда старается прогрессировать и внедрять какие-то новые идеи.

– А общаетесь вы на каком языке?

– На польском.

– Польский язык у вас на каком уровне?

– Он у меня почти изначально был на хорошем уровне.

– «Ракув» меньше всех пропускает. Только 9 голов в 17 матчах этого сезона Экстраклассы, а вратарь Кацпер Треловски лучший по клин-шитам (10). В этом есть и ваша заслуга, получается?

– Позиция, на которой я играю, также подразумевает оборонные действия. Это же не нападающий, который практически не возвращается назад. А полузащитник в нашей схеме, естественно, будет возвращаться. Конечно, мы довольны таким результатом. Вот в трех матчах кряду мы пропустили 5 мячей. А по итогам 14 туров мы пропустили только 4 мяча. Это в польской Экстраклассе был рекорд за последние десятилетия. Мне кажется, что от обороны все начинается.

– Состав команды поменялся с момента, когда вы перешли в «Ракув»?

– Хочется сказать, что много футболистов ушло из «Ракува». Это такая специфическая команда. В ней очень много нюансов. Нужно знать тактику команды и кто в каком моменте, что должен делать. Поэтому, когда приходят новые футболисты, им тяжело. Редкость, когда они сразу начинают играть в стартовом составе. Должно пройти время, чтобы они привыкли и чуть-чуть акклиматизировались. Им нужно выучить различные мелочи, которые помогают нам очень серьезно в игре в обороне, контратаке и атаке. У нас сменился состав. Ушло очень много футболистов, которые играли немаловажную роль в команде. Сейчас команда, можно сказать, находится в состоянии перестроения. И мы ждем, когда начнем показывать весь свой потенциал, который у нас есть.

– У вас команда такая интернациональная. Футболисты из 15 стран в составе! Такой подход в селекции?

– Да, в «Ракуве» очень много иностранцев. Подбирают футболистов под стиль игры. Я не думаю, что как-то специально ищут исполнителей за границей. Я думаю, что просто профиль футболиста совпадает с пожеланиями тренера.

– С иностранцами вы как общаетесь? На английском и польском?

– На английском и польском. Но есть такая обязанность – учить польский язык. Это нужно для того, чтобы лучше понимать друг друга и в принципе, чтоб в быту легче было.

– У «Ракува» среди команд Экстраклассы самая маленькая вместимость на стадионе (5500), но команда постоянно находится в лидирующей группе! В чем-то секрет есть?

– Я не думаю, что наши результаты и вместимость стадиона как-то между собой связаны. Стадион не играет в футбол. Играет команда. Мы занимаемся своим делом, а именно выходим на поле и играем.

– Что скажете о городе Ченстохова? Какие его особенности?

– Спокойный, простой город без каких-то соблазнов. Ченстохова – больше религиозный город! Здесь находится католический монастырь Ясна Гура, в который приезжают паломники почти из всей Европы.

– С кем в команде больше всего сдружились?

– В принципе со всеми общаюсь. Не могу сказать, что у меня есть какой-то лучший друг. Но на базе я много времени провожу с бразильцем Карлосом. У нас на базе есть баскетбольное кольцо. Мы в баскетбол играем, а также в теннис или в компьютерную игру, например, FIFA. Кроме того, с греком Стратосом Сварнасом, хорватом Зораном Арсеничем и с другими ребятами я общаюсь. Но в принципе я общаюсь со всеми.

– Чем польская Экстракласса интересна? Хороший уровень чемпионата в плане атмосферы?

– Все околофутбольные вещи реально на очень высоком уровне. Что касается стадионов, фанатов, рекламы, все на высоком уровне. Когда выходишь на поле, чувствуешь себя футболистом. Реально практически на каждой игре всегда полный стадион. А арены в Польше большие – 30 тысяч и больше! С каждой командой, с которой мы играем на выезде, стадион всегда заполняется как минимум на 85-90 процентов. Это касается всех матчей. Стадионы заполнены полностью на мачах с «Легией», «Ягеллонией», «Лехом», «Погонью» – командами, которые борются за чемпионство и еврокубковые места.

Vladyslav Kocherhin opens the scoring!

Fran Tudor with the assist!

📽️ @FootColic https://t.co/62E6UKGF8a — Football Report (@FootballReprt) August 8, 2023

– А у кого самая активная поддержка? Против кого сложнее всего играть?

– Я бы не сказал, что это сложно. Мне нравится, когда заполненные стадионы. Даже, если что-то кричат против нас, ты просто не слушаешь, что именно фанаты произносят. Но сама футбольная атмосфера на очень хорошем уровне. На каждом матче чувствуется поддержка трибун. Но выделить можно стадионы «Легии» и «Гурника». У этих команд много фанатов. На матче прошлого тура с «Видзевом» в Лодзи тоже отличная атмосфера была! У «Ягеллонии» также. Всегда на выездных матчах хоршая атмосфера. То же самое и у нас. Просто у «Ракува» небольшой стадион. Но, так как арена маленькая и компактная, она всегда забита полностью. За счет этой компактности на матчах всегда очень громкая и атмосферная поддержка!

– Кто из спортсменов в Польше самый популярный?

– Я думаю, что Роберт Левандовски самый популярный в Польше человек. Ну в мире спорта точно!

– А есть у поляков какая-то самая любимая зарубежная команда? Может, «Барселона», за которую играют Левандовски и Щенсный?

– Мне кажется, они поддерживают команду, за которую либо играет кумир, либо просто она нравится. Я не обращал внимание, кто за кого болеет.

– Просто есть страны, в которых основная маса поддерживат определенный клуб, например, «МЮ» или «Реал».

– Я тоже за «Реал» болею! Для меня это лучшая команда в мире. Это лучший клуб на планете! Тем более за мадридцев выступал Роналду – футболист, игра которого мне нравится.

– В чем-то Роналду, может, подражаете? В свои 39 лет он демонстрирует чудесную форму!

– Я не подражаю ему (смеется). Роналду – просто легенда футбола! Мне с детства понравилось, как португалец играет, еще когда он начинал в «Манчестер Юнайтед». Мне просто нравилось и нравится смотреть, как Криштиану играет.

– Хотите ли вы снова проявить себя в составе сборной Украины? Есть желание еще сыграть за «желто-синих»?

– Конечно, хочется, чтобы снова дали шанс сыграть за сборную Украины. За «Ракув» я все время играю в основном составе, мы боремся за чемпионство. Также было и в прошлом году, когда я играл в основе, в том числе и в Лиге Европы. Это важный турнир для нас. Я выходил на матчи в стартовом составе. У нас были серьезные соперники, а именно «Аталанта» и «Спортинг», против которых тяжело было играть. Но, главное, что я играю на этом уровне. Хочется, чтобы мне дали шанс проявить себя за сборную Украины. Я для этого и стараюсь играть в своем клубе. Хочется, чтобы вызвали в сборную, потому что это честь – защищать цвета своей страны.