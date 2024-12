Владислав КОЧЕРГИН: «Хочется сыграть против Реала на Сантьяго Бернабеу»

Украинский полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин после успешных матчей за свою команду в эксклюзивном интервью Sport.ua ответил на различные вопросы.

– Влад, впервые за полтора месяца вы отличились голом и ассистом за «Ракув». Как прокомментируете такие результаты?

– Доволен, конечно, что мне удалось сделать результативные действия. Хотелось бы больше, но я уже долгое время играю на такой позиции, где от меня все-таки больше ожидается игры с мячом, чем каких-то таких результативных действий. Но всегда приятно забивать или отдавать голевые передачи.

– То есть делать результативные действия на данный момент это не ваша основная задача?

– Мы играем по схеме 3-4-3. Раньше, играя в центре поля на позиции «восьмерки», я также действовал на позиции «десятки». А, когда я играю в роли «десятки», то, естественно, я нахожусь ближе к воротам и меньше каких-то оборонительных действий выполняю, не так низко сажусь в обороне. Поэтому тогда у меня появляется больше шансов отличаться голами или ассистами. А сейчас я играю больше на другой позиции, которая предусматривает то, что я буду больше принимать участие в оборонительных действиях, чтобы получать мяч. На обеих позициях есть свои плюсы и минусы. Когда я играю в роли «восьмерки», я больше времени провожу с мячом и развиваю атаки. А, когда я выступаю на поле «десяткой», это повышает мои шансы сыграть один в один, обыграть соперников, забить, отдать голевую передачу, а также обострять как-то игру. Когда у нас получается вытеснить соперника на их половину поля, тогда тренер требует от меня, чтобы я тоже больше подключался к атакующим действиям и приближался к штрафной соперника. И в таком случае от меня ждут либо удар с дистанции, либо какие-то креативные действия.

– Вы сейчас выполняете роль опорника? Примерно, как Калюжный?

– Калюжный, наверное, больше на позиции номера «шесть» играет. А у меня роль «восьмерки».

– По итогам матча с «Короной» вы попали в сборную 16 тура польской Экстраклассы. Как в команде отреагировали на такое достижение?

– На это особо никто не реагирует. Я не знаю, каким образом выбирают сборную тура и на чем основывается выбор. Поэтому на это особо никто не обращает внимание, я в том числе.

– Сегодня у вас матч с «Мотором». С каким настроем подходите к поединку?

– Посмотрим! Мы настраиваемся на победу! Люблинский «Мотор» – это команда, которая вышла в Экстраклассу из Первой лиги. Они сейчас демонстрируют хорошую игру и тоже хорошо набирают очки, находясь на 7-м месте. Люблинцы стараются играть в футбол. Они больше играют через короткий средний пас. Думаю, с «Мотором» будет хорошая, открытая игра, которую мы любим.

– Сейчас «Ракув» идет на втором месте в польской Экстраклассе. Какие задачи у вашей команды? Хотите повторить успех сезона 2022/2023, когда вы выиграли чемпионат Польши?

– Да, перед нами стоит задача бороться за чемпионский титул. Что касается шансов, то на данный момент мы идем на втором месте. Это позволяет нам бороться за чемпионство.

– Хочется с «Ракувом» сыграть в Лиге чемпионов?

– Наверное, рано об этом думать еще. Надо сначала занять первое место, чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Понятно, что хочется сыграть в Лиге чемпионов! В прошлом сезоне чуть-чуть нам не хватило. В решающем противостоянии мы проиграли «Копенгагену» по сумме двух встреч 1:2. Я считаю, что чересчур легко датчане забили те мячи.

