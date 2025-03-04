В Рухе пообещали рассчитаться с долгами до конца сезона

Как стало известно Sport.ua, в ФК «Рух» пока не прослеживается динамика в погашении задолженностей по зарплате. Правда, это не касается основной команды, где выплаты являются регулярными.

По текущей информации, задержки с зарплатой во второлиговом «Рухе-2», молодежном составе (U-19) и тренерам клубной академии составляют 3-4 месяца.

Клубное руководство обещает, что задолженности будут ликвидированы до завершения сезона.

Ранее мы сообщали, что защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал свой забитый гол в ворота «Зари», который отменили.