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  4. В Рухе пообещали рассчитаться с долгами до конца сезона
Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 17:38 |
388
0

В Рухе пообещали рассчитаться с долгами до конца сезона

Вторая команда и тренеры академии имеют задолженности 3-4 месяца

04 марта 2025, 17:38 |
388
0
В Рухе пообещали рассчитаться с долгами до конца сезона
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, в ФК «Рух» пока не прослеживается динамика в погашении задолженностей по зарплате. Правда, это не касается основной команды, где выплаты являются регулярными.

По текущей информации, задержки с зарплатой во второлиговом «Рухе-2», молодежном составе (U-19) и тренерам клубной академии составляют 3-4 месяца.

Клубное руководство обещает, что задолженности будут ликвидированы до завершения сезона.

Ранее мы сообщали, что защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал свой забитый гол в ворота «Зари», который отменили.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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