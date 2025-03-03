Богдан Слюбик прокомментировал решение арбитра отменить гол Руха

21-летний защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал свой забитый гол в ворота «Зари», который в итоге отменили арбитры.

«Сыграл эпизод до конца, побежал с мячом, пробил по воротам и удалось забить гол. К сожалению, это взятие ворот не засчитали. Видимо, судьи увидели там фол. Конечно, расстроился, что гол отменили. Но не следует опускать руки - постараюсь забить еще.

Во втором тайме скорее всего сказалась усталость. Мы уже не атаковали так, как делали это в первой половине игры. Второй пропущенный гол нас расстроил, но нельзя поддаваться эмоциям и следует всегда играть до конца.

«Рух» хочет побеждать и мы постараемся сделать для этого все возможное. Пока, к сожалению, нам очень не везет. Относительно матча с «Зарей», то нельзя говорить, что болезнь как-то повлияла на нашу игру в этом поединке. У нас было достаточно времени, чтобы восстановить свои кондиции. Просто мы допустили ошибки и именно они стали следствием этого поражения», – прокомментировал Слюбик.

Луганская «Заря» одержала победу над «Рухом» в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги.