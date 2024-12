Конкурент Мудрика сделал заявление по поводу наставника Челси. Что сказал?

Вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке поделился мнением о главном тренере «синих» Энцо Мареску. Нони заявил, что специалист справедлив ко всем игрокам команды.

«Мореска является честным и правдивым. Он говорит правду и ему можно доверять. Это то, что вы хотите от тренера. Он тренер, который откровенен со всеми и справедлив ко всем. Это то, что нужно в таком топ-клубе, как «Челси», – сказал Мадуэке.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги «Челси» занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Энцо Мареска заговорил о Михаиле Мудрике после разгромной победы над «Саутгемптоном» в АПЛ.

🔵 Noni Madueke: “Maresca is honest and truthful. He tells the truth and he is a man you can trust. That’s all you want from a coach”.



“He is a coach that is straight with everyone and fair to everyone. That’s what you need at a top club like Chelsea”. pic.twitter.com/OXunJqQnCI