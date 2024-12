Атлетико впервые с 2013 года забил 3 гола после 83-й минуты матча

5 декабря состоялся матч 1/32 финала Кубка Испании 2024/25 между «Касереньо» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Симеоне. Забитыми мячами отметились Альваро Гарсия, Клеман Лангле, Адриан Перес (автогол) и Хулиан Альварес.

Это первый случай с 2013 года в истории клуба, когда «матрасники» забили 3 гола после 83-й минуты встречи. Последний раз подобное произошло в Ла Лиге против «Сарагосы».

Благодаря выполненному камбэку подопечные Диего Симеоне отправляются в следующую стадию турнира.

9 декабря будет определена команда, с которой «матрасники» сыграют в 1/16 финала Кубка Испании.

