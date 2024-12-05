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Кубок Испании
Касереньо
05.12.2024 20:00 – FT 1 : 3
Атлетико Мадрид
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Кубок Испании
05 декабря 2024, 22:07 | Обновлено 05 декабря 2024, 22:20
335
0

Гранд Ла Лиги едва не вылетел из Кубка Испании. Вырвали победу на 90+3-й 

«Атлетико» вышел в 1/16 финала Кубка Испании

05 декабря 2024, 22:07 | Обновлено 05 декабря 2024, 22:20
335
0
Гранд Ла Лиги едва не вылетел из Кубка Испании. Вырвали победу на 90+3-й 
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Сегодня, 5 декабря, состоялся матч 1/64 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Касереньо» и «Атлетико».

Мадридский «Атлетико» едва избежал сенсационного вылета из турнира. «Касереньо» побеждали 1:0 большую часть матча. Однако подопечным Диего Симеоне удался камбэк. Сначала на 83-й минуте счет в матче сравнял Лангле. На 90+3-й «матрасников» вывел вперед Де Пауль, а все вопросы о победителе матча снял чемпион мира Альварес на 90+5-й минуте.

Ранее каталонская «Жирона» сенсационно вылетела из Кубка Испании.

Кубок Испании, 1/16 финала. 5 декабря.

Касереньо – Атлетико – 1:3
Голы: Альваро, 30 - Ленгле, 83, Де Пауль, 90+3, Альварес, 90+5.

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Касереньо Диего Симеоне Кубок Испании по футболу Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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