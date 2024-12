Гранд Ла Лиги едва не вылетел из Кубка Испании. Вырвали победу на 90+3-й 

Сегодня, 5 декабря, состоялся матч 1/64 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Касереньо» и «Атлетико».

Мадридский «Атлетико» едва избежал сенсационного вылета из турнира. «Касереньо» побеждали 1:0 большую часть матча. Однако подопечным Диего Симеоне удался камбэк. Сначала на 83-й минуте счет в матче сравнял Лангле. На 90+3-й «матрасников» вывел вперед Де Пауль, а все вопросы о победителе матча снял чемпион мира Альварес на 90+5-й минуте.

Ранее каталонская «Жирона» сенсационно вылетела из Кубка Испании.

Кубок Испании, 1/16 финала. 5 декабря.

Касереньо – Атлетико – 1:3

Голы: Альваро, 30 - Ленгле, 83, Де Пауль, 90+3, Альварес, 90+5.

Moving on to the next round ❤️🤍 pic.twitter.com/kb9JmAi4Mb