Гранд Ла Лиги едва не вылетел из Кубка Испании. Вырвали победу на 90+3-й
«Атлетико» вышел в 1/16 финала Кубка Испании
Сегодня, 5 декабря, состоялся матч 1/64 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Касереньо» и «Атлетико».
Мадридский «Атлетико» едва избежал сенсационного вылета из турнира. «Касереньо» побеждали 1:0 большую часть матча. Однако подопечным Диего Симеоне удался камбэк. Сначала на 83-й минуте счет в матче сравнял Лангле. На 90+3-й «матрасников» вывел вперед Де Пауль, а все вопросы о победителе матча снял чемпион мира Альварес на 90+5-й минуте.
Ранее каталонская «Жирона» сенсационно вылетела из Кубка Испании.
Кубок Испании, 1/16 финала. 5 декабря.
Касереньо – Атлетико – 1:3
Голы: Альваро, 30 - Ленгле, 83, Де Пауль, 90+3, Альварес, 90+5.
Moving on to the next round ❤️🤍 pic.twitter.com/kb9JmAi4Mb— Atlético de Madrid (@atletienglish) December 5, 2024
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