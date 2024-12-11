Атлетико Мадрид

В среду, 11 декабря, состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Слованом».

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

За хозяев дубль оформил Антуан Гризманн, также голом отметился Хулиан Альварес. За гостей забитым мячом отметился Давид Стрелец с пенальти.

Украинский полузащитник «Слована» Даниил Игнатенко на поле не появлялся.

После матча «Атлетико» поднялся на 9-е место таблицы с 12 очками, а «Слован» остался 35-м с 0 очков.

Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря

Атлетико – Слован – 3:1

Голы: Альварес, 16, Гризманн, 42, 57 – Стрелец, 51

Видеообзор матча: