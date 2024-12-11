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Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
11.12.2024 19:45 – FT 3 : 1
Слован Братислава
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 23:33 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:34
78
0

Атлетико – Слован – 3:1. Дубль Гризманна. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 23:33 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:34
78
0
Атлетико – Слован – 3:1. Дубль Гризманна. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 декабря, состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Слованом».

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

За хозяев дубль оформил Антуан Гризманн, также голом отметился Хулиан Альварес. За гостей забитым мячом отметился Давид Стрелец с пенальти.

Украинский полузащитник «Слована» Даниил Игнатенко на поле не появлялся.

После матча «Атлетико» поднялся на 9-е место таблицы с 12 очками, а «Слован» остался 35-м с 0 очков.

Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря

Атлетико – Слован – 3:1

Голы: Альварес, 16, Гризманн, 42, 57 – Стрелец, 51

Видеообзор матча:

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Давид Стрелец (Слован Братислава).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид Слован Братислава Лига чемпионов Даниил Игнатенко Хулиан Альварес Антуан Гризманн видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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