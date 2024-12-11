Атлетико Мадрид

11 декабря на «Метрополитано» пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» встретится со «Слован» Братислава. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в прошлом сезоне чуть не вылетела из квартета лидеров в Примере. Но все-таки получилось столкнуть с 4-го места Атлетик, что как раз увлекся своей борьбой за кубок. Но все равно в Мадриде серьезно занялись перестройкой состава, причем на это отнюдь не экономили. И, потратив на перестройку коллектива довольно много времени, Диего Симеоне к концу осени смог со своими подопечными закрепиться на третьей позиции в Примере. А в Лиге чемпионов матрасники показывали себя довольно противоречиво. Начав с победы над РБ Лейпциг на своем поле, потом испанцы проиграли и Бенфике (и вовсе 0:4), и Лиллю (1:3, но дома), но в ноябре получилось снова найти игру. Даже в гостях Чоло-Тим выиграли 2:1 ПСЖ, а Спарту в Праге разгромили 6:0.

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Слован Братислава

Клуб держится в числе лидеров словацкого футбола. И в прошлом сезоне подопечные Владимира Вайсса оформили очередной уже чемпионский титул. Это позволило в очередной раз отправиться в квалификацию. Но, в отличие от предыдущих попыток, на этот раз вышло удачно. Команда размялась на македонской Струге и словенской Целе, а потом выбили и кипрский АПОЭЛ с датским Мидтьюлландом. Но все подвиги, пока что, закончились выходом в основной раунд Лиги чемпионов. Будто решив, что задача уже выполнена, потом команда только проигрывала, причем всем подряд: 1:5 с Селтиком, 0:4 с Манчестер Сити, 0:2 с Жироной и даже загребскому Динамо уступили 1:4, причем на своей поле. И только Милану на своей арене проиграли минимально, впрочем, и там счет 2:3 было оформлено на 88-й минуте - итальянцы совсем немного понервничать.

Статистика личных встреч

Это будет первый приезд команды из столицы Словакии в Мадрид.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что будет разгром аутсайдера. Согласимся - подопечные Симеоне выиграет при форе -2,5 голов (коэффициент - 1,76).