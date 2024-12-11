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Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
11.12.2024 19:45 – FT 3 : 1
Слован Братислава
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 21:45 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:50
156
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Праздник Гризманна и КО. Атлетико дома одолел братиславский Слован

Мадридский клуб уверенно победил на Метрополитано

11 декабря 2024, 21:45 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:50
156
1
Праздник Гризманна и КО. Атлетико дома одолел братиславский Слован
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

В среду, 11 декабря, состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Слованом».

Матч завершился победой испанского клуба со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хозяева довольно быстро открыли счет благодаря супер-голу Альвареса в самую девять уже на 16-й минуте матче. Затем гол забил Антуан Гризманн и команды ушли на перерыв со счетом 0:2. В начале второго тайма Стрелец забил гол с пенальти, чем сократил отставания братиславского коллектива в один мяч, но через 6 минут Гризманн забил свой второй мяч в сегодняшнем матче и снял вопросы по победителю.

После матча «Атлетико» поднялся на 9-ое место таблицы с 12 очками, а «Слован» остался 35-м с 0 очков. Даниил Игнатенко на поле не появлялся.

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 11 декабря

Атлетико – Слован – 3:1

Голы: Альварес, 16, Гризманн, 42, 57 – Стрелец, 51

Атлетико: Облак, Галан, Лангле (Витсель, 79), Хименес, Льоренте, Лино (Галлахер, 73), Барриос (Коке, 46), Де Пауль (Коке, 63), Симеоне, Альварес (Рикельме, 73), Гризманн (Сёрлот, 73).

Слован: Такач, Воет, Кашия, Байрич (Вейс, 84), Медведев (Метсоко, 72), Саввидис, Кучка, Блэкмэн (Гайдош, 84), Мак (Зуберу, 72), Стрелец, Барсегхаян.

Фото матча:

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Антуан Гризманн Хулиан Альварес Атлетико Мадрид Лига чемпионов Слован Братислава Давид Стрелец
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Strontium
Всё идёт по плану.  Конкуренты Шахтёра проиграли тоже.
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