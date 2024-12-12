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  4. «Мы сыграли хорошо». Гвардиола прокомментировал поражение от Ювентуса
Лига чемпионов
12 декабря 2024, 00:53 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:41
221
3

«Мы сыграли хорошо». Гвардиола прокомментировал поражение от Ювентуса

Жузеп Гвардиола дал довольно позитивный комментарий

12 декабря 2024, 00:53 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:41
221
3
«Мы сыграли хорошо». Гвардиола прокомментировал поражение от Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал поражение его команды в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса»:

«Мы играли хорошо. Очень, очень хорошо».

«Сегодня вечером мы сделали все очень, очень хорошо. Мы не так много теряли мячей, как это было раньше, и мы старались, мы выходили на позиции».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» возглавляет очень печальный антирейтинг

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Манчестер Сити Ювентус Жузеп Гвардиола пресс-конференция Лига чемпионов Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
23 пропущенных в 10 матчах выглядит как "не хорошо", а как катастрофа
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+2
VARioR
Ну, то й добре. Тоді зіграйте так само в дербі з МЮ.
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0
VovanSidorovi4
Видать Пеп курить начал что то.
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0
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