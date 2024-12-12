Лига чемпионов12 декабря 2024, 00:53 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:41
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3
«Мы сыграли хорошо». Гвардиола прокомментировал поражение от Ювентуса
Жузеп Гвардиола дал довольно позитивный комментарий
12 декабря 2024, 00:53 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:41
221
3
Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал поражение его команды в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса»:
«Мы играли хорошо. Очень, очень хорошо».
«Сегодня вечером мы сделали все очень, очень хорошо. Мы не так много теряли мячей, как это было раньше, и мы старались, мы выходили на позиции».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» возглавляет очень печальный антирейтинг
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Комментарии 3
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23 пропущенных в 10 матчах выглядит как "не хорошо", а как катастрофа
Ну, то й добре. Тоді зіграйте так само в дербі з МЮ.
Видать Пеп курить начал что то.
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