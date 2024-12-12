«Мы сыграли хорошо». Гвардиола прокомментировал поражение от Ювентуса

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал поражение его команды в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса»:

«Мы играли хорошо. Очень, очень хорошо».

«Сегодня вечером мы сделали все очень, очень хорошо. Мы не так много теряли мячей, как это было раньше, и мы старались, мы выходили на позиции».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» возглавляет очень печальный антирейтинг