Касереньо – Атлетико – 1:3. Симеоне едва не облысел. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча Кубка Испании
5 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Касереньо» и «Атлетико».
«Касереньо» вел 1:0 до 83-й минуты, но затем «Атлетико» очень быстро восстановил равновесие. Автогол Переса и гол Альвареса в добавленное время сделали счет 3:1 в пользу гостей. К тому же, на 85-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Санчо.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Кубок Испании. 1/32 финала. 5 декабря
«Касереньо» – «Атлетико» – 1:3
Голы: Меренсио, 30 – Ленгле 83, Перес 90+2 (Автогол), Альварес, 90+5
Удаление: Санчо, 85
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турки хочет организовать реванш Владимира с Тайсоном Фьюри
В Майами состоялсь жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025