Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Касереньо – Атлетико – 1:3. Симеоне едва не облысел. Видео голов и обзор
Кубок Испании
Касереньо
05.12.2024 20:00 – FT 1 : 3
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
05 декабря 2024, 22:58 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:02
297
0

Касереньо – Атлетико – 1:3. Симеоне едва не облысел. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании

05 декабря 2024, 22:58 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:02
297
0
Касереньо – Атлетико – 1:3. Симеоне едва не облысел. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Касереньо» и «Атлетико».

«Касереньо» вел 1:0 до 83-й минуты, но затем «Атлетико» очень быстро восстановил равновесие. Автогол Переса и гол Альвареса в добавленное время сделали счет 3:1 в пользу гостей. К тому же, на 85-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Санчо.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Кубок Испании. 1/32 финала. 5 декабря

«Касереньо» – «Атлетико» – 1:3

Голы: Меренсио, 30 – Ленгле 83, Перес 90+2 (Автогол), Альварес, 90+5

Удаление: Санчо, 85

Видеообзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
90’ +2
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Адриан Перес (Касереньо).
85’
Jaime Gonzalez (Касереньо) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Клеман Легле (Атлетико Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Alvaro Garcia (Касереньо).
По теме:
Сеута – Осасуна – 2:3. Тяжелый камбек фаворита. Видео голов и обзор матча
Лацио – Наполи. Хет-трик Нослина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Суперзвезда Реала покинет клуб летом 2025 года
Касереньо Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Диего Симеоне Хулиан Альварес Клеман Лангле
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Бокс | 05 декабря 2024, 07:36 4
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой

Турки хочет организовать реванш Владимира с Тайсоном Фьюри

Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Футбол | 05 декабря 2024, 21:35 13
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ

В Майами состоялсь жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025

Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Футбол | 05.12.2024, 12:54
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Изучили хорошо. Болгарский клуб всерьез нацелился на вингера Динамо
Футбол | 05.12.2024, 23:11
Изучили хорошо. Болгарский клуб всерьез нацелился на вингера Динамо
Изучили хорошо. Болгарский клуб всерьез нацелился на вингера Динамо
Качалка в Гидропарке – единственный в Украине и Европе в своем роде зал
Другие виды | 05.12.2024, 10:47
Качалка в Гидропарке – единственный в Украине и Европе в своем роде зал
Качалка в Гидропарке – единственный в Украине и Европе в своем роде зал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
04.12.2024, 17:46 4
Футбол
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
04.12.2024, 14:59 5
Другие виды
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
05.12.2024, 08:49 3
Бокс
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
05.12.2024, 10:49 2
Футбол
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
03.12.2024, 18:54 4
Бокс
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем