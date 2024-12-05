5 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Касереньо» и «Атлетико».

«Касереньо» вел 1:0 до 83-й минуты, но затем «Атлетико» очень быстро восстановил равновесие. Автогол Переса и гол Альвареса в добавленное время сделали счет 3:1 в пользу гостей. К тому же, на 85-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Санчо.

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Кубок Испании. 1/32 финала. 5 декабря

«Касереньо» – «Атлетико» – 1:3

Голы: Меренсио, 30 – Ленгле 83, Перес 90+2 (Автогол), Альварес, 90+5

Удаление: Санчо, 85

Видеообзор матча: