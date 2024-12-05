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  4. «Это лучшее время». Мбаппе рассказал о очередном нереализованном пенальти
Испания
05 декабря 2024, 09:56 |
889
0

«Это лучшее время». Мбаппе рассказал о очередном нереализованном пенальти

Француз высказался о матче против «Атлетика» в 16 туре Ла Лиги

05 декабря 2024, 09:56 |
889
0
«Это лучшее время». Мбаппе рассказал о очередном нереализованном пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе лаконично прокомментировал поражение «сливочных» в матче против «Атлетика» (1:2) в 16-м туре испанской Ла Лиги, высказавшись об очередном нереализованном пенальти.

«Плохой результат. Большая ошибка в матче, где каждая деталь имеет значение. Я беру на себя полную ответственность за это.

«Реал занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти имеют в своем активе 33 турнирных балла после 15 сыгранных матчей.

Ранее Карло Анчелотти отреагировал на очередной нереализованный пенальти Килиана Мбаппе, подведя итоги проигранного матча Ла Лиги.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Атлетик - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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