«Это лучшее время». Мбаппе рассказал о очередном нереализованном пенальти

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе лаконично прокомментировал поражение «сливочных» в матче против «Атлетика» (1:2) в 16-м туре испанской Ла Лиги, высказавшись об очередном нереализованном пенальти.

«Плохой результат. Большая ошибка в матче, где каждая деталь имеет значение. Я беру на себя полную ответственность за это.

«Реал занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти имеют в своем активе 33 турнирных балла после 15 сыгранных матчей.

Ранее Карло Анчелотти отреагировал на очередной нереализованный пенальти Килиана Мбаппе, подведя итоги проигранного матча Ла Лиги.

🚨 Kylian Mbappé: “Bad result. A big mistake in a match where every detail count”.



“I take FULL responsibility for it”.



“A difficult moment but it’s the best time to change this situation and show WHO I AM”. pic.twitter.com/cyO6RCudZv