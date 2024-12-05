«Это лучшее время». Мбаппе рассказал о очередном нереализованном пенальти
Француз высказался о матче против «Атлетика» в 16 туре Ла Лиги
Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе лаконично прокомментировал поражение «сливочных» в матче против «Атлетика» (1:2) в 16-м туре испанской Ла Лиги, высказавшись об очередном нереализованном пенальти.
«Плохой результат. Большая ошибка в матче, где каждая деталь имеет значение. Я беру на себя полную ответственность за это.
«Реал занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти имеют в своем активе 33 турнирных балла после 15 сыгранных матчей.
Ранее Карло Анчелотти отреагировал на очередной нереализованный пенальти Килиана Мбаппе, подведя итоги проигранного матча Ла Лиги.
🚨 Kylian Mbappé: “Bad result. A big mistake in a match where every detail count”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2024
“I take FULL responsibility for it”.
“A difficult moment but it’s the best time to change this situation and show WHO I AM”. pic.twitter.com/cyO6RCudZv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мэделин Райт всегда знает как раздать огня...
«Горняков» ждет непростой поединок с соперником, у которого будет повышенная мотивация