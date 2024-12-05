«Игра Мбаппе превращается в фильм ужасов». В Испании оценили матч Реала

4 декабря состоялся матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Атлетик» (Бильбао) и «Реал» (Мадрид). Хозяева неожиданно победили со счетом 2:1. В этом поединке лидер «сливочных» Килиан Мбаппе не реализовал пенальти и получил порцию критики в свой адрес от испанской прессы:

«Игра Мбаппе начинает превращаться в фильм ужасов. Он провел тяжелый матч против «Атлетика», в котором его не было видно на поле. После провала в Ливерпуле, Килиан получил отличный шанс исправить свое положение, однако провалил эту задачу.

Его пенальти было исполнено слабо, ужасно, неуверенно. Мбаппе пешком ходил всю игру и не сделал то, чего от него ждали. В мадридском клубе тяжело выделить кого-то, но французский форвард мог бы взять лидерство в свои руки. Пока нет Винисиуса, Килиан вышел на его позиции в последних матчах, но в этом не было никакого смысла. Соперник постоянно переходил дорогу игроку и отбирал у него мяч», – раскритиковали Мбаппе журналисты.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги – 33 балла, матч в запасе и 4 очка отставания от лидера «Барселоны».