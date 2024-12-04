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  4. Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
04.12.2024 22:00 – FT 2 : 1
Реал Мадрид
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Испания
04 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:22
1653
7

Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал

Баски переиграли сливочных со счетом 2:1, Килиан не забил пенальти

04 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:22
1653
7
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря состоялся матч 19-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик Бильбао и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за басков отличились Алекс Беренгер и Горка Гурусета. У гостей единственный мяч оформил Джуд Беллингем.

Звездный французский форвард сливочных Килиан Мбаппе на 68-й минуте не сумел реализовать пенальти. А на 14-й рефери отменил гол француза из-за офсайда во время атаки.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал Тибо Куртуа.

Ла Лига 2024/25. 19-й тур, 4 декабря

Атлетик Бильбао – Реал Мадрид – 2:1

Голы: Беренгер, 53, Гурусета, 80 – Беллингем, 78

Атлетик: Агирресабала, Бойро (Берчиче, 84), Йерай Альварес, Вивиан, Горосабель (Де Маркос, 79), Прадос (Руис де Галаррета, 64), Хаурегисар, Уильямс, Сансет (Унаи Гомес, 79), Уильямс, Беренгер (Гурусета, 63).

Реал Мадрид: Куртуа, Фран Гарсия (Менди, 71), Рюдигер, Асенсио, Васкес (Гюлер, 88), Беллингем, Себальос (Браим Диас, 58), Тчуамени (Модрич, 71), Вальверде, Мбаппе, Родриго (Эндрик, 88).

Предупреждения: Агирресабала (67), Тчуамени (70), Васкес (72), Руис де Галаррета (74), Беллингем (90+1), Гурусета (90+3).

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ФОТО. Эмоции Мбаппе после второго подряд незабитого пенальти
Алекс Беренгер Горка Гурусета Килиан Мбаппе Джуд Беллингем офсайд (вне игры) пенальти Андрей Лунин Реал Мадрид Атлетик Бильбао Атлетик - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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NATS
Так у Мбаппе практически любой матч за Реал - это черный день
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+5
Harun Bakircioğlu
Мистер Офсайд в деле, по нечетным еще и Мистер Пенальтист
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+4
Макс Максов
Ну якщо враховувати, що вони підписали його вільним агентом... То цей трансфер, можна вважати не провальним)
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+2
Первый Среди Равных
Ніякої катастрофи і сенсації, рівний матч, могла б бути нічия, Реалу не пощастило трохи, але грали проти дуже сильного суперника в гостях. 
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+1
Pe4kin
Mbappenis
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+1
8number
На тому Мбаппе прокляття якесь. Така дурість була його підписувати.. жах 
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-1
TolsTIyELF
Мбапе не игрок, Реалу нужен Забарный, Лунину лучше побыть в тени.
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-3
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