Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал

4 декабря состоялся матч 19-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик Бильбао и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Голами за басков отличились Алекс Беренгер и Горка Гурусета. У гостей единственный мяч оформил Джуд Беллингем.

Звездный французский форвард сливочных Килиан Мбаппе на 68-й минуте не сумел реализовать пенальти. А на 14-й рефери отменил гол француза из-за офсайда во время атаки.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал Тибо Куртуа.

Ла Лига 2024/25. 19-й тур, 4 декабря

Атлетик Бильбао – Реал Мадрид – 2:1

Голы: Беренгер, 53, Гурусета, 80 – Беллингем, 78

Атлетик: Агирресабала, Бойро (Берчиче, 84), Йерай Альварес, Вивиан, Горосабель (Де Маркос, 79), Прадос (Руис де Галаррета, 64), Хаурегисар, Уильямс, Сансет (Унаи Гомес, 79), Уильямс, Беренгер (Гурусета, 63).



Реал Мадрид: Куртуа, Фран Гарсия (Менди, 71), Рюдигер, Асенсио, Васкес (Гюлер, 88), Беллингем, Себальос (Браим Диас, 58), Тчуамени (Модрич, 71), Вальверде, Мбаппе, Родриго (Эндрик, 88).



Предупреждения: Агирресабала (67), Тчуамени (70), Васкес (72), Руис де Галаррета (74), Беллингем (90+1), Гурусета (90+3).