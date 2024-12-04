4 декабря состоялся матч 19-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик Бильбао и Реал Мадрид.

На 69-й минуте встречи «сливочные» получили право на пробитие пенальти. К мячу подошел французский форвард Килиан Мбаппе. Однако форвард ударил в правый от себя угол, куда и прыгнул вратарь.

Для Мбаппе это уже второй незабитый пенальти за последнюю неделю. Ранее француз не реализовал одиннадцатиметровый в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

ФОТО. Эмоции Мбаппе после второго подряд незабитого пенальти