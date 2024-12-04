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  4. ФОТО. Эмоции Мбаппе после второго подряд незабитого пенальти
Испания
04 декабря 2024, 23:48 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:52
1196
1

ФОТО. Эмоции Мбаппе после второго подряд незабитого пенальти

Французский игрок вновь не сумел забить одиннадцатиметровый удар

04 декабря 2024, 23:48 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:52
1196
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ФОТО. Эмоции Мбаппе после второго подряд незабитого пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

4 декабря состоялся матч 19-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик Бильбао и Реал Мадрид.

На 69-й минуте встречи «сливочные» получили право на пробитие пенальти. К мячу подошел французский форвард Килиан Мбаппе. Однако форвард ударил в правый от себя угол, куда и прыгнул вратарь.

Для Мбаппе это уже второй незабитый пенальти за последнюю неделю. Ранее француз не реализовал одиннадцатиметровый в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

ФОТО. Эмоции Мбаппе после второго подряд незабитого пенальти

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Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Атлетик - Реал фото Килиан Мбаппе
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Ron Noiill
Ідіот, їдь на вечірки п.дідді гвалтувати собак і малолєток. Досить ганьбити Реал.
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