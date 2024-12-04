Атлетик Бильбао

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04 декабря 2024, 01:42 | Обновлено 04 декабря 2024, 02:34
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0

Атлетик – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 декабря в 22:00 по Киеву

04 декабря 2024, 01:42 | Обновлено 04 декабря 2024, 02:34
90
0
Атлетик – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

4 декабря на «Сан-Мамес» пройдет матч 19-го тура Примеры, в котором «Атлетик» встретится с «Реал Мадрид». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетик

Команда с 2022-го года снова играет под руководством Вальверде. Первый сезон с новым-старым тренером баски провели достаточно скромно, а вот прошлый стал временем настоящего прорыва. Прежде всего, впервые за ровно сорок лет получилось выиграть кубок Испании. Кроме того, в Примере тоже был подъем, на пятое место. Но это означало, что в новой темпораде расписание было уплотнено Лигой Европы, причем играть приходилось без Унаи Симона - вратарь восстанавливается после операции, на которую угодил после триумфального Евро. Благо, что другой герой турнира, Нико Уильямс, проигнорировал все приглашения, оставшись. Получается неплохо, вернувшись в Лигу Европы, представитель Испании после выездной ничьей с Ромой выдал серию побед, в том числе и с Эльфсборгом в четверг. В Примере не такая хорошая статистика, начинали и вовсе с двух поражений, Барселоне и Атлетико, в 4-х первых турах. Но потом проигрывали только Жироне на выезде, поднявшись в топ-5. Справились и с Райо Вальекано, оформив выездные 2:1.

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Реал Мадрид

Клуб, как стало известно журналистам, мог получить нового наставника уже в прошлом месяце. Флорентино Перес не особенно сентиментален, и Анчелотти могли бы не помочь все заслуги, даже взятые в 2024-м году. Но в ключевой момент, после поражений с Барселоной и Миланом, галактикос уверенно обыграли Осасуну, а потом и Леганес - а тем временем Барселона набрала одно очко в двух турах. Правда, при этом потеряли на пару недель Винисиуса. Без него без вариантов проиграли Ливерпулю 0:2, еще и Мбаппе не забил пенальти. Реабилитировался Килиан с Хетафе, оформив итоговый счет 2:0. А каталонцы тем временем позорились, уступив Лас-Пальмасу 1:2.

Статистика личных встреч

Это тоже Эль Класико, и в девяти последних баски взяли одну победу и одну ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей, но и они не на пике, и подопечные Вальверде хороши. Ставим на то, что на Сан-Мамес хозяева не проиграют (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
4 декабря 2024 -
22:00
Реал Мадрид
Атлетик не проиграет 1.75 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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