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  4. Атлетик – Реал – 2:1. Как Мбаппе не реализовал пенальти. Видео голов, обзор
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Атлетик Бильбао
04.12.2024 22:00 – FT 2 : 1
Реал Мадрид
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Испания
05 декабря 2024, 00:51 |
546
1

Атлетик – Реал – 2:1. Как Мбаппе не реализовал пенальти. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги 2024/25

05 декабря 2024, 00:51 |
546
1
Атлетик – Реал – 2:1. Как Мбаппе не реализовал пенальти. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря состоялся матч 19-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик Бильбао и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Ла Лига 2024/25. 19-й тур, 4 декабря

Атлетик Бильбао – Реал Мадрид – 2:1

Голы: Беренгер, 53, Гурусета, 80 – Беллингем, 78

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 68 (Реал)

Видеообзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
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Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Атлетик – Реал Мадрид
Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу офсайд (вне игры) пенальти Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Атлетик - Реал Алекс Беренгер Горка Гурусета видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
З Ліверпулем теж. Хто був штатний пенальтист до приходу Мбапе!?? Не давайте французу бити пенальті!
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