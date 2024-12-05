04.12.2024 22:00 – FT 2 : 1
Испания05 декабря 2024, 00:51 |
546
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Атлетик – Реал – 2:1. Как Мбаппе не реализовал пенальти. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги 2024/25
05 декабря 2024, 00:51 |
546
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4 декабря состоялся матч 19-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик Бильбао и Реал Мадрид.
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Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Ла Лига 2024/25. 19-й тур, 4 декабря
Атлетик Бильбао – Реал Мадрид – 2:1
Голы: Беренгер, 53, Гурусета, 80 – Беллингем, 78
Нереализованный пенальти: Мбаппе, 68 (Реал)
Видеообзор матча:
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
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