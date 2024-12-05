4 декабря состоялся матч 19-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик Бильбао и Реал Мадрид.

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Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Ла Лига 2024/25. 19-й тур, 4 декабря

Атлетик Бильбао – Реал Мадрид – 2:1

Голы: Беренгер, 53, Гурусета, 80 – Беллингем, 78

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 68 (Реал)

Видеообзор матча: