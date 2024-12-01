Атлетик Бильбао

В среду, 4 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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