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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
04.12.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 декабря 2024, 22:13 |
56
0

Атлетик – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 декабря в 22:00 поединок 19-го тура испанской Ла Лиги

01 декабря 2024, 22:13 |
56
0
Атлетик – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В среду, 4 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетик – Реал Мадрид
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Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Реал Мадрид Андрей Лунин Атлетик - Реал
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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