Атлетик Бильбао

04.12.2024 22:00 - : -
Испания01 декабря 2024, 22:13 |
56
0
Атлетик – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 декабря в 22:00 поединок 19-го тура испанской Ла Лиги
01 декабря 2024, 22:13 |
56
0
В среду, 4 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Реал» Мадрид.
Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Атлетик – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетик – Реал МадридСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 декабря 2024, 18:05 1
Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ 2024/25
Футбол | 01 декабря 2024, 21:51 0
Ничейный итог в Ковалевке – закономерный
Футбол | 01.12.2024, 19:57
Футбол | 01.12.2024, 17:23
Футбол | 30.11.2024, 23:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.11.2024, 13:16 4
30.11.2024, 19:51 4
30.11.2024, 16:39 6
01.12.2024, 00:06 67
30.11.2024, 18:10 27
01.12.2024, 07:55 11
30.11.2024, 22:09 3
30.11.2024, 22:52