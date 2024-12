Эшли Янг – 4-й самый возрастной бомбардир в истории АПЛ

4 декабря в 14-м туре Английской Премьер-лиги проходит матч между командами «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Встреча проходит на стадионе «Гудисон-Парк». На 10-й минуте матча Эшли Янг отметился забитым мячом со штрафного удара.

Благодаря этому голу английский защитник стал 4-м самым возрастным игроком в истории Премьер-лиги, забившим в матче чемпионата (39 лет и 148 дней). Также Эшли стал самым возрастным игроком в истории АПЛ, забившим гол со штрафного.

В этом розыгрыше английского чемпионата Янг отметился забитым мячом и 3 ассистами в 12 матчах лиги.

4 - Ashley Young is now the fourth-oldest scorer in Premier League history (39y 148d), and the oldest to score from a direct free kick. Smarts. pic.twitter.com/x9IfPsswXw