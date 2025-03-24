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  4. Футболист Реала обиделся на Анчелотте и хочет покинуть клуб
Испания
24 марта 2025, 04:44 |
380
0

Футболист Реала обиделся на Анчелотте и хочет покинуть клуб

Арда Гюлер готовится к уходу из «Реала»

24 марта 2025, 04:44 |
380
0
Футболист Реала обиделся на Анчелотте и хочет покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

20-летний турецкий хавбек «Реала» Арда Гюлер готовится покинуть мадридский клуб.

По информации испанских СМИ, Гюлер разочарован своим положением в команде, он ожидал, что будет иметь куда больше игрового времени под руководством Карло Анчелотти. Гюлер готов покинуть «Реал» летом, если команду продолжит тренировать Карло, Арда не видит своего будущего под руководством итальянца.

«Реал» может отдать турецкого хавбека в аренду. Ранее сообщалось, что на подписание Гюлера претендует мюнхенская «Бавария».

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Арда Гюлер Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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