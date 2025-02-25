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  4. Многократный победитель ЛЧ переманивает звезду Реала. Дают 50 миллионов
Испания
25 февраля 2025, 12:32 |
626
1

Многократный победитель ЛЧ переманивает звезду Реала. Дают 50 миллионов

Арда Гюлер может перейти в «Баварию»

25 февраля 2025, 12:32 |
626
1
Многократный победитель ЛЧ переманивает звезду Реала. Дают 50 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Мюнхенская «Бавария» интересуется турецким полузащитником мадридского «Реала» Ардой Гюлером, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, клуб Бундеслиги сделал 20-летнего футболиста приоритетным вариантом для усиления атаки и готов предложить за его трансфер 50 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Арда Гюлер провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что будущее Арды Гюлера в «Реале» зависит от того, останется ли в клубе Лука Модрич.

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Навряд чи Реал погодиться на повноцінний трансфер. Хіба що в оренду відпустять
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