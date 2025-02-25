Многократный победитель ЛЧ переманивает звезду Реала. Дают 50 миллионов
Арда Гюлер может перейти в «Баварию»
Мюнхенская «Бавария» интересуется турецким полузащитником мадридского «Реала» Ардой Гюлером, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, клуб Бундеслиги сделал 20-летнего футболиста приоритетным вариантом для усиления атаки и готов предложить за его трансфер 50 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Арда Гюлер провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что будущее Арды Гюлера в «Реале» зависит от того, останется ли в клубе Лука Модрич.
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