Барселона получила предложение по ключевому игроку. Готовы к трансферу

Звездный 27-летний нидерландский защитник «Барселоны» Френки Де Йонг может покинуть каталонский клуб. У футболиста есть действующий контракт с «сине-гранатовыми» до лета 2026 года.

По информации испанских СМИ, к нидерландскому футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед». «Барселона» готова идти на контакт с «красными дьяволами». Манкунианцы готовы летом предложить 50 миллионов евро, футболист лично интересует Рубена Аморима.

В этом сезоне Френки провел 29 матчей, забил два гола и сделал один ассист.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» запланировала кадровую чистку на лето 2025 года. Филк не видит больше в команде трех футболистов.