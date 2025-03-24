Барселона получила предложение по ключевому игроку. Готовы к трансферу
Френки Де Йонг может перебраться в «МЮ»
Звездный 27-летний нидерландский защитник «Барселоны» Френки Де Йонг может покинуть каталонский клуб. У футболиста есть действующий контракт с «сине-гранатовыми» до лета 2026 года.
По информации испанских СМИ, к нидерландскому футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед». «Барселона» готова идти на контакт с «красными дьяволами». Манкунианцы готовы летом предложить 50 миллионов евро, футболист лично интересует Рубена Аморима.
В этом сезоне Френки провел 29 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» запланировала кадровую чистку на лето 2025 года. Филк не видит больше в команде трех футболистов.
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