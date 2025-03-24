Лучший голеадор Барселоны может перебраться в Мадрид

Звездный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может летом покинуть клуб.

По информации испанским СМИ, следующим пунктом назначения Роберта может стать Мадрид. Футболистом интересуется мадридский клуб «Атлетико», который пригласит поляка в свой клуб, если «Барселона» будет готова отпустить летом игрока.

В этом сезоне на клубном уровне Роберт Левандовски провел 40 матчей, забил 35 голов и сделал три ассиста.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нашла замену Левандовски. Каталонцы могут купить Виктора Осимхена.