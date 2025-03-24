Испания24 марта 2025, 03:26 |
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Лучший голеадор Барселоны может перебраться в Мадрид
Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Атлетико»
24 марта 2025, 03:26 |
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Звездный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может летом покинуть клуб.
По информации испанским СМИ, следующим пунктом назначения Роберта может стать Мадрид. Футболистом интересуется мадридский клуб «Атлетико», который пригласит поляка в свой клуб, если «Барселона» будет готова отпустить летом игрока.
В этом сезоне на клубном уровне Роберт Левандовски провел 40 матчей, забил 35 голов и сделал три ассиста.
Ранее сообщалось, что «Барселона» нашла замену Левандовски. Каталонцы могут купить Виктора Осимхена.
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