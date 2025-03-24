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  4. Лучший голеадор Барселоны может перебраться в Мадрид
Испания
24 марта 2025, 03:26 |
145
0

Лучший голеадор Барселоны может перебраться в Мадрид

Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Атлетико»

24 марта 2025, 03:26 |
145
0
Лучший голеадор Барселоны может перебраться в Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Звездный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может летом покинуть клуб.

По информации испанским СМИ, следующим пунктом назначения Роберта может стать Мадрид. Футболистом интересуется мадридский клуб «Атлетико», который пригласит поляка в свой клуб, если «Барселона» будет готова отпустить летом игрока.

В этом сезоне на клубном уровне Роберт Левандовски провел 40 матчей, забил 35 голов и сделал три ассиста.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нашла замену Левандовски. Каталонцы могут купить Виктора Осимхена.

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Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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