ФОТО. Ламин Ямаль затролил футбольного эксперта после матча. Что случилось?
Ламин Ямаль против Рафаэля ван дер Варта
Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль затролил футбольного эксперта и экс-футболиста Рафаэля ван дер Варта.
17-летний вундеркинд после прохода сборной Нидерландов в 1/4 финала Лиги Наций, в котором он забил один из голов, опубликовал пост в Instagram.
В публикации было несколько фотографий Ламина и мем с Рафаэлем ван дер Вартом.
Что послужило причиной? Перед матчем ван дер Варт говорил, что Хато «съел» Ламина в первом матче, и что его не было видно на поле.
Ламин Ямаль с ответом не задержался:
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