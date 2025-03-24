ФОТО. Ламин Ямаль затролил футбольного эксперта после матча. Что случилось?

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль затролил футбольного эксперта и экс-футболиста Рафаэля ван дер Варта.

17-летний вундеркинд после прохода сборной Нидерландов в 1/4 финала Лиги Наций, в котором он забил один из голов, опубликовал пост в Instagram.

В публикации было несколько фотографий Ламина и мем с Рафаэлем ван дер Вартом.

Что послужило причиной? Перед матчем ван дер Варт говорил, что Хато «съел» Ламина в первом матче, и что его не было видно на поле.

Ламин Ямаль с ответом не задержался: