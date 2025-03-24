Ребров назвал главную цель сборной Украины после фиаско от Бельгии

23 марта сборные Бельгии и Украины сыграли ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды сыграли на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

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Ответный матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Таким образом Бельгия стала победителем двухматчевого противостояния и осталась в Дивизионе А Лига наций, Украина продолжит играть в Дивизионе В.

После этого матча главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров назвал главную цель для сборной

«Сейчас все расстроены. Посмотрим дальше. В этих матчах мы рассчитывали подготовиться к отборочному циклу, который будет очень сложным для нас. Наша цель – попасть на чемпионат мира 2026 года. Да, все расстроены, но надо работать и готовиться к отбору», – сказал Ребров.

В квалификации на ЧМ-2026 соперниками Украины в группе будут Франция, Азербайджан и Исландия.