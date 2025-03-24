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  4. Ребров назвал главную цель сборной Украины после фиаско от Бельгии
Лига наций
24 марта 2025, 00:40 |
1659
12

Ребров назвал главную цель сборной Украины после фиаско от Бельгии

Тренер хочет, чтобы команда квалифицировалась на ЧМ-2026

24 марта 2025, 00:40 |
1659
12
Ребров назвал главную цель сборной Украины после фиаско от Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

23 марта сборные Бельгии и Украины сыграли ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды сыграли на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

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Ответный матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Таким образом Бельгия стала победителем двухматчевого противостояния и осталась в Дивизионе А Лига наций, Украина продолжит играть в Дивизионе В.

После этого матча главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров назвал главную цель для сборной

«Сейчас все расстроены. Посмотрим дальше. В этих матчах мы рассчитывали подготовиться к отборочному циклу, который будет очень сложным для нас. Наша цель – попасть на чемпионат мира 2026 года. Да, все расстроены, но надо работать и готовиться к отбору», – сказал Ребров.

В квалификации на ЧМ-2026 соперниками Украины в группе будут Франция, Азербайджан и Исландия.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 12
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Istm
Мета збірної: знайти тренера
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+2
contr
Французи нашинкують Єблову енд ко та і Ісландія нівроку команда молода якісна сильна фізична також накидає за комірці ! Так що смоктати а не ЧС
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+2
Сьогодні Завтра
а фізрук не хоче піти геть?
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+2
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LexХХХ
Головна мета, це погнати на .уй Реброва. Для початку, вже буде добре
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+1
TolsTIyELF
Он провалил евро, лг, плэй оф лиги наций, с ним команда плохо играет в атаке, и одновременно ничего не способна в защите. Три мяча в прошлом матче - это скорее удача из за одной ошибки бельгийца. Все говорят про защитную тактику - но тут не было защитной тактики. Невозможно играть от защиты с колей матвиенко. К тому же под вопросом почему не было Бржко и Бондоренко. 
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+1
suforza1921
Франція пройшла хорватів, а це означає, що максимум друге місце в групі і плей-офф. Якщо щось кардинально не зміниться в грі (залишиться Ребров - то точно не зміниться). Так як сьогодні з бельгійцями грали, то з ісландцями і азербайджанцями за друге місце доведеться ще попітніти.
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+1
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Iigor6583
Забув ще сказати, мету вже має ставити інший тренер, а не фізрук. На вихід з речами, негайно.
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0
Iigor6583
Для підготоки збірної по його просьбі перенесли тур ЧУ. (ніяка інша країна не переносила тур). Тренувалися три тижні, і він так натренував цей автобус з тролейбусом, що в останні 25 хв. бельгійцями знатно запечатали, що цілий світ сміється з цих клоунів-невдах.
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0
Demid Romanchik
Дуже люблю Реброва..Так він ото виступає..Рєбрушечка ти наша 
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0
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