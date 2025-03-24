Свитолина подбадривала. Монфис выиграл очередной трехсетовый матч в Майами

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 46) пробился в 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Майами, США.

В 3-м раунде француз в трех сетах вырвал победу у Хауме Муньяра (Испания, ATP 56) за 2 часа и 40 минут.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Хауме Муньяр (Испания) – Гаэль Монфис (Франция) – 5:7, 7:5, 6:7 (1:7)

Это была вторая встреча соперников. В 2018 году Гаэль победил испанца на старте Australian Open.

Следующим соперником Монфиса будет 24-й сеяный Себастьян Корда, который в своем поединке третьего круга выбил Стефаноса Циципаса.

Монфис в Майами выиграл три матчах из трех в трех сетах. Ранее он прошел Фабиана Марожана и Иржи Легечку.

На матче с Муньяром, как и зачастую, присутствовала Элина Свитолина. В сети появилось видео, как украинская теннисистка что-то выкрикивала своему мужу, явно подбадривая его.