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  4. Свитолина подбадривала. Монфис выиграл очередной трехсетовый матч в Майами
ATP
24 марта 2025, 04:28 |
230
1

Свитолина подбадривала. Монфис выиграл очередной трехсетовый матч в Майами

Гаэль в 3-м раунде Мастерса справился с Хауме Муньяром за 2 часа и 40 минут

24 марта 2025, 04:28 |
230
1
Свитолина подбадривала. Монфис выиграл очередной трехсетовый матч в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 46) пробился в 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Майами, США.

В 3-м раунде француз в трех сетах вырвал победу у Хауме Муньяра (Испания, ATP 56) за 2 часа и 40 минут.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Хауме Муньяр (Испания) – Гаэль Монфис (Франция) – 5:7, 7:5, 6:7 (1:7)

Это была вторая встреча соперников. В 2018 году Гаэль победил испанца на старте Australian Open.

Следующим соперником Монфиса будет 24-й сеяный Себастьян Корда, который в своем поединке третьего круга выбил Стефаноса Циципаса.

Монфис в Майами выиграл три матчах из трех в трех сетах. Ранее он прошел Фабиана Марожана и Иржи Легечку.

На матче с Муньяром, как и зачастую, присутствовала Элина Свитолина. В сети появилось видео, как украинская теннисистка что-то выкрикивала своему мужу, явно подбадривая его.

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Гаэль Монфис Хауме Муньяр ATP Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
"українська тенісистка щось вигукувала своєму чоловікові, явно підбадьорюючи його"
"Вдарь по цьому м'ячу! Коли ти нарешті вдариш? Як я можу зберігати покерфейс, якщо ти не вдаряєш?"
Зверніть увагу на фейс (не покер-) Гаеля після внутрішньосімейного "підбадьорювання 
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