Свитолина подбадривала. Монфис выиграл очередной трехсетовый матч в Майами
Гаэль в 3-м раунде Мастерса справился с Хауме Муньяром за 2 часа и 40 минут
38-летний французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 46) пробился в 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Майами, США.
В 3-м раунде француз в трех сетах вырвал победу у Хауме Муньяра (Испания, ATP 56) за 2 часа и 40 минут.
ATP 1000 Майами. Хард. 1/16 финала
Хауме Муньяр (Испания) – Гаэль Монфис (Франция) – 5:7, 7:5, 6:7 (1:7)
Это была вторая встреча соперников. В 2018 году Гаэль победил испанца на старте Australian Open.
Следующим соперником Монфиса будет 24-й сеяный Себастьян Корда, который в своем поединке третьего круга выбил Стефаноса Циципаса.
Монфис в Майами выиграл три матчах из трех в трех сетах. Ранее он прошел Фабиана Марожана и Иржи Легечку.
На матче с Муньяром, как и зачастую, присутствовала Элина Свитолина. В сети появилось видео, как украинская теннисистка что-то выкрикивала своему мужу, явно подбадривая его.
Couple goals 🥰@Gael_Monfils @ElinaSvitolina #MiamiOpen pic.twitter.com/ofu0MGJQqN— Tennis TV (@TennisTV) March 24, 2025
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