Реал отказался от одного из лучших футболистов планеты
Мадридцы не захотели подписывать Вирджила ван Дейка
Мадридский «Реал» планирует подписать защитника в следующее трансферное окно.
По информации Fichajes, свои услуги «Реалу» предложил лидер «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, у которого истекает контракт летом 2025 года. Однако руководство «сливочных» отказало голландцу, из-за его возраста (34 года). «Реал» считает, что более целесообразно будет подписать 19-летнего центрбека Дина Хейсена из «Борнмута».
Ранее сообщалось, что «Реал» сомневается в целесообразности подписания английского фулбека «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.
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