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Испания
24 марта 2025, 02:48 |
258
0

Реал отказался от одного из лучших футболистов планеты

Мадридцы не захотели подписывать Вирджила ван Дейка

24 марта 2025, 02:48 |
258
0
Реал отказался от одного из лучших футболистов планеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Мадридский «Реал» планирует подписать защитника в следующее трансферное окно.

По информации Fichajes, свои услуги «Реалу» предложил лидер «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, у которого истекает контракт летом 2025 года. Однако руководство «сливочных» отказало голландцу, из-за его возраста (34 года). «Реал» считает, что более целесообразно будет подписать 19-летнего центрбека Дина Хейсена из «Борнмута».

Ранее сообщалось, что «Реал» сомневается в целесообразности подписания английского фулбека «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.com
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