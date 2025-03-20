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Испания
20 марта 2025, 02:13 |
97
0

Все было почти решено. Реал может отказаться от суперзвезды из АПЛ

«Реал» сомневается в переходе Трента Александера-Арнольда

20 марта 2025, 02:13 |
97
0
Все было почти решено. Реал может отказаться от суперзвезды из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» может отказаться от запланированного подписания.

По информации испанских СМИ, «Реал» сомневается в целесообразности подписания английского фулбека «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда. Причина – полученная травма англичанина в последнем матче Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Летом у Трента заканчивается с «красными» контракт. «Реал» считался главным фаворитом на подписание Александера-Арнольда, но теперь все будет зависеть от темпов восстановления англичанина.

В этом сезоне на клубном уровне Трент провел 39 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов. Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» уже нашли замену Тренту.

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Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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