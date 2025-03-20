Все было почти решено. Реал может отказаться от суперзвезды из АПЛ

Мадридский «Реал» может отказаться от запланированного подписания.

По информации испанских СМИ, «Реал» сомневается в целесообразности подписания английского фулбека «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда. Причина – полученная травма англичанина в последнем матче Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Летом у Трента заканчивается с «красными» контракт. «Реал» считался главным фаворитом на подписание Александера-Арнольда, но теперь все будет зависеть от темпов восстановления англичанина.

В этом сезоне на клубном уровне Трент провел 39 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов. Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» уже нашли замену Тренту.