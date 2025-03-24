СВИТОЛИНА: Честно говоря, трудно сохранять покерфейс, когда так нервничаешь

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис в интервью рассказали, как поддерживают друг друга на турнирах.

– Мы все знаем, какое давление есть в теннисе. Когда вы играете – вы больше нервничаете на корте или когда смотрите матчи друг друга?

Монфис: Определенно, когда смотришь.

– Потому что вы не контролируете ситуацию, верно?

Монфис: Именно. Когда ты не контролируешь происходящее, это уже сложно. Мне это действительно нелегко.

Свитолина: Да, и для меня тоже. Когда смотришь, не знаешь, чего ожидать от другого и...

– Умеете ли вы смотреть спокойно? Если, например, Гаэль играет не самый удачный мяч – сохраняете ли вы покерфейс или даете волю эмоциям?

Свитолина: Ну, иногда, конечно, я это показываю...

Монфис: Она все время говорит мне, что я должен играть более агрессивно. И вы сами понимаете – это не так уж и просто. Давай, бей по тому мячу - она мне это повторяет каждый раз.

Свитолина: Честно говоря, трудно сохранять покерфейс, когда ты так нервничаешь. Иногда просто не получается – эмоции вырываются наружу.

Монфис: А мне, наоборот, нужно сохранять лицо. Знаете, как говорится: «счастливая жена – счастливый брак». Я ничего не могу показать, сижу на стуле и вообще не двигаюсь. Если я хоть немного пошевелюсь, она сразу поймет. У нее сразу появляется этот взгляд. Вы знаете, что я имею в виду.

Сейчас Элина Свитолина и Гаэль Монфис выступают на турнире в Майами. Гаэль в 1/16 финала встретится с испанцем Хауме Мунаром (ATP 56). Элину в 1/8 ждет противостояние с именитой полькой Игой Свентек (WTA 2).