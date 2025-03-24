СВИТОЛИНА: Честно говоря, трудно сохранять покерфейс, когда так нервничаешь
Элина и Гаэль рассказали о том, как поддерживают друг друга на турнирах
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис в интервью рассказали, как поддерживают друг друга на турнирах.
– Мы все знаем, какое давление есть в теннисе. Когда вы играете – вы больше нервничаете на корте или когда смотрите матчи друг друга?
Монфис: Определенно, когда смотришь.
– Потому что вы не контролируете ситуацию, верно?
Монфис: Именно. Когда ты не контролируешь происходящее, это уже сложно. Мне это действительно нелегко.
Свитолина: Да, и для меня тоже. Когда смотришь, не знаешь, чего ожидать от другого и...
– Умеете ли вы смотреть спокойно? Если, например, Гаэль играет не самый удачный мяч – сохраняете ли вы покерфейс или даете волю эмоциям?
Свитолина: Ну, иногда, конечно, я это показываю...
Монфис: Она все время говорит мне, что я должен играть более агрессивно. И вы сами понимаете – это не так уж и просто. Давай, бей по тому мячу - она мне это повторяет каждый раз.
Свитолина: Честно говоря, трудно сохранять покерфейс, когда ты так нервничаешь. Иногда просто не получается – эмоции вырываются наружу.
Монфис: А мне, наоборот, нужно сохранять лицо. Знаете, как говорится: «счастливая жена – счастливый брак». Я ничего не могу показать, сижу на стуле и вообще не двигаюсь. Если я хоть немного пошевелюсь, она сразу поймет. У нее сразу появляется этот взгляд. Вы знаете, что я имею в виду.
Сейчас Элина Свитолина и Гаэль Монфис выступают на турнире в Майами. Гаэль в 1/16 финала встретится с испанцем Хауме Мунаром (ATP 56). Элину в 1/8 ждет противостояние с именитой полькой Игой Свентек (WTA 2).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта разобралась с представительницей страны 404 за 58 минут в матче 1/16 финала Майами
Украинская спортсменка взяла высоту 1.95 м на соревнованиях в Китае