Неманья Матич вспомнил, кого в Манчестер Юнайтед штрафовали за опоздания

36-летний сербский полузащитник французского «Лиона» Неманья Матич поделился воспоминаниями о времени, проведенном в «Манчестер Юнайтед».

«В «Манчестер Юнайтед» дисциплина была очень слабой. Несколько игроков постоянно опаздывали на тренировки, и это очень раздражало тех, кто всегда приходил вовремя.

Мы решили создать внутренний дисциплинарный комитет, и меня избрали его председателем. Я предложил ввести штрафы за опоздания, которые должны были оплачивать сами игроки.

В раздевалке висел лист бумаги, где мы фиксировали имена нарушителей. За один сезон мы собрали около 75 тысяч фунтов. Основными «спонсорами» стали Поль Погба и Джейдон Санчо», – вспомнил Матич.

Матич играл за «Манчестер Юнайтед» с 2017 по 2022 годы. За это время он провел 122 матча и забил 2 гола в составе «красных дьяволов».

