Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе всё ещё является фигурантом дела о возможном изнасиловании в отеле «Bank», в Стокгольме.

По последней информации издания Aftonbladet, дело всё ещё не закрыто. Об этом сказала прокурор Марина Чарикова.

Всё больше подтверждений того факта, что изнасилование случилось в номере, в котором проживал Мбаппе вместе со своей свитой.

На данный момент собраны и проанализированы все вещественные доказательства. Также был проведен допрос ещё нескольких женщин.

«Абсолютный позор, что Мбаппе ещё играет», – так эмоционально реагирует на эту новость фан-аккаунт TotalBarca.

